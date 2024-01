Les louanges de Luis Enrique envers Bradley Barcola

En clôture de la 18e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Lens. Dans un match où il a eu la maîtrise du ballon, le club de la capitale s’est imposé contre Lens grâce à des buts de Bradley Barcola et Kylian Mbappé.

Avec les défaites de Nice et Monaco plus tôt ce week-end, le PSG avait une opportunité en or de prendre encore plus d’avance sur ses poursuivants dans la course au titre. Dans un match qu’il a maîtrisé, le PSG aurait pu être mené dès les premières minutes du match. Danilo Pereira a provoqué un penalty après un tacle non maîtrisé sur Wahi. Mais Gianluigi Donnarumma, resté au milieu de son but, a stoppé la tentative de Frankowski (7e). Le PSG a ensuite réussi à prendre l’avantage grâce à un but de Bradley Barcola, bien servi par Kylian Mbappé. Son deuxième but sous le maillot du PSG, une copie conforme de sa réalisation contre Nantes. Le PSG, qui a joué une mi-temps à 10 contre 11, a ensuite maîtrisé la rencontre, se procurant plusieurs occasions sans pour autant réussir à doubler la mise. Alors que Lens poussait en fin de match, le PSG va réussir à s’assurer sa victoire grâce à un but de Kylian Mbappé en toute fin de match (0-2, 89e). Une victoire qui permet au club de la capitale de s’envoler en tête de la Ligue 1, avec huit points d’avance sur Nice. Au micro de Prime Video, Luis Enrique a salué la victoire de son équipe et la performance de Bradley Barcola.

« Aujourd’hui, Barcola était inarrêtable »

« L’une des clés du match, c’était d’avoir le contrôle du ballon dans un stade difficile et contre une équipe difficile comme Lens. Je pense que nous avons fait un match sérieux. Un genre de match de Ligue des Champions ? C’est le meilleur moyen pour progresser. Il faut jouer de plus en plus de matches comme ça. Cela nous permet de continuer à progresser. Barcola ? Oui, j’ai beaucoup de confiance en lui. C’était comme ça quand on l’a signé. Il a beaucoup de qualités. Il peut faire beaucoup de dribbles, il est tellement rapide, très jeune. Aujourd’hui, il était dans la bonne atmosphère, il était inarrêtable. Vous l’avez appelé cet été pour le convaincre de venir ? Je ne me souviens pas. Luis Campos est l’homme qui fait ça. C’est toujours super quand vous jouez un match comme ça. Je parle toujours comme ça d’une très bonne équipe. »

« En tant que manager, j’ai la responsabilité de tirer le meilleur des joueurs que j’ai »

Le coach du PSG a aussi été questionné sur l’absence d’Achraf Hakimi. « Hakimi vous a manqué ce soir ? Et Kang-In Lee, non (rire!). Et Kimpembe, et Nuno Mendes, non ? Et Milan Skriniar, non ? Je ne sais pas pourquoi vous me demandez ça. En tant que manager, j’ai la responsabilité de tirer le meilleur des joueurs que j’ai. Pour moi, Hakimi est l’un des meilleurs arrières droits du monde. Il a joué beaucoup de bons matches. Mais là, il joue avec sa sélection. Pourquoi je vais me plaindre de ça. Je dois être optimiste avec ceux qui sont là. C’est mon rôle de tirer le meilleur d’eux. Qui était à droite ce soir ? La majorité du temps, c’était Warren. Ensuite, il y a eu Carlos. Il ne fallait pas donner à l’adversaire une idée de référence. Je pense que l’on a pu contrôler le match parce qu’ils avaient l’incertitude là-dessus. »