En clôture de la 19e journée de Ligue 1, le PSG a concédé le nul contre le Stade Brestois après avoir mené de deux buts (2-2). En conférence de presse, Luis Enrique s’est montré assez agacé.

Alors qu’il menait 2-0 à la mi-temps, le PSG s’est arrêté de jouer et a vu une bonne équipe de Brest réussir à égaliser et poursuivre sa belle saison en repartant avec le point du match nul du Parc des Princes (2-2). Les Parisiens ratent l’occasion de reprendre huit points d’avance en tête de la Ligue 1. Agacé sur le bord du terrain durant la rencontre, Luis Enrique n’était pas redescendu au moment de répondre au micro de Prime Video ou bien en conférence de presse. Devant les journalistes, dans des propos relayés par L’Equipe, le coach du PSG a évoqué la contre-performance de son équipe, la belle rencontre de Bradley Barcola malgré son expulsion en fin de match, Marco Asensio…

Le manque de contrôle du PSG

« Si je dois analyser le match, il y a deux parties complétement différentes, avec une première partie où on a eu le contrôle des situations défensives où on a réussi à annihiler le jeu de Brest, une des premières périodes les plus abouties de la saison. Et ensuite, une des pires périodes. On a revu ce qu’on a vécu à Brest, sauf que cette fois-ci, on n’a pas réussi à reprendre l’avantage. On connaît la qualité de Brest. Ils ont réussi à faire la même chose que chez eux. Cette seconde période, on a perdu beaucoup de ballons, on a peu créé. On pensait avoir le match en mains, ce n’était pas le cas. »

Le choix de placer Marquinhos et Dembélé sur le banc

« C’était un choix de coach. »

Comment expliquer ces deux visages du PSG ?

« En tant qu’entraîneur, on sait que ça peut arriver. Ils ont bien joué en seconde période, ils ont généré beaucoup d’occasions, ils étaient très forts sur coups de pied arrêtés. On a souffert. Si l’adversaire a plus de possession, c’est plus difficile. Je leur ai demandé qu’on ait le ballon dans la partie adverse. On a perdu des ballons trop facilement. On a subi. »

Barcola, un joueur majeur du PSG ?

« Non. Tous les joueurs sont des joueurs majeurs, je ne fais pas de distinction entre les joueurs. »

Le match d’Asensio

« En première période, il fait une performance superbe. Comme tous les autres joueurs, la deuxième est mauvaise. »

Pour la première fois de la saison, on vous sent vraiment irrité

« Je pense que c’est normal. Aucun entraîneur n’aime perdre. J’aurais aimé qu’on fasse une meilleure seconde période. C’est une preuve que ce qui s’est passé à Brest n’était pas un hasard. Brest a réussi à générer cette possession. Si on reproduit cette seconde période en Coupe, on ne passera pas. Si on fait la première mi-temps, on leur posera des problèmes. Évidemment, je suis énervé. Les Brestois n’avaient pas peur, ils sont dangereux. C’est une des meilleures équipes du Championnat français. »