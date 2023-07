Ce lundi 3 juillet 2023 a encore été un jour actif en terme de rumeurs autour du mercato du PSG. Voici notre résumé de la journée en terme d’actus autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

A la Une : Discussions avancées pour Gabri Veiga …

De nouveau, le Paris Saint-Germain veut cibler un jeune joueur méconnu du grand public. Après Cher Ndour, Kang-In Lee ou encore Manuel Ugarte, le dévolu des Rouge & Bleu s’est jeté sur Gabriel Veiga, jeune milieu de terrain du Celta Vigo. En effet, selon Foot Mercato, le PSG aurait avancé ces dernières heures sur la signature de l’Espagnol et aimerait boucler le transfert rapidement pour distancer les concurrents. Dans la course, le club de la capitale retrouve notamment Liverpool, le Real Madrid ou encore le Manchester City de Pep Guardiola qui voudrait en faire une des priorités des Citizens cet été. Le club parisien aimerait lui faire passer une visite médicale dans la semaine. Cependant sa clause libératoire est de 40 millions d’euros, mais le transfert pourrait être facilité puisque Luis Campos représente à la fois le Paris Saint-Germain et le Celta Vigo en tant que directeur sportif. RMC Sport confirme l’information mais émet des réserves quant à la visite médicale programmée.

Le dossier chaud : Le futur numéro 9 du PSG sera ?

Il y a encore peu de temps, la piste prioritaire du Paris Saint-Germain pour le poste de numéro 9 était Harry Kane. Mais le club de la capitale doit faire face à une double concurrence : la volonté du Bayern Munich de recruter le buteur Anglais mais aussi la fermeté de Daniel Levy, président de Tottenham, dans le dossier. En effet selon Fabrizio Romano, les Spurs n’aurait d’accord avec aucun club et ne compterait pas vendre son numéro 10.

De ce fait, le Paris Saint-Germain aurait trancher et la nouvelle priorité serait Randal Kolo Muani. D’après Le Parisien, Luis Campos piste le buteur français depuis un moment, et aujourd’hui, il serait « validé à tous les étages« . Le directeur sportif parisien discuterait quotidiennement avec Luis Enrique sur les contours de l’effectif parisien pour la prochaine saison, et Kolo Muani rentrerait dans les plans du coach espagnol. Le prix évoqué par le quotidien parisien se situe entre 70 et 80 millions d’euros, tandis qu’en Allemagne la somme s’élève à 120 millions d’euros. Enfin L’Equipe confirme l’information et parle même d’une rencontre prévue entre Campos et le représentant du buteur de Francfort, Jonathan Barnett. Encore faut-il convaincre le joueur, lui qui serait davantage attiré par la Premier League.

De plus, Loïc Tanzi révèle que la piste prioritaire était Victor Osimhen, mais que le prix pharaonique demandé par Aurelio de Laurentiis, président du SSC Naples, aurait calmé les ardeurs parisiennes. Nasser Al Khelaïfi aurait repris le dossier Kolo Muani de lui même pour contacter l’entourage du joueur. Toujours selon Tanzi, Francfort serait prêt à accepter une offre de 70 millions d’euros + 30 millions de bonus.

Luis Enrique arrive !

D’après Le Parisien, Luis Enrique devrait être officiellement l’entraineur du Paris Saint-Germain à date de ce jeudi. En effet, l’Espagnol devrait être présenté aux médias, à l’occasion d’une conférence de presse dans la semaine. Le quotidien rajoute que la rupture du contrat de Christophe Galtier devrait avoir lieu mercredi, ouvrant le champ à l’officialisation de son remplaçant.

Concernant le futur entraineur parisien, L’Equipe révèle que le staff de Luis Enrique n’est pas encore défini. Trois ou quatre adjoints devraient l’accompagner, dont un analyste vidéo, un préparateur physique et un psychologue du sport. Mais Luis Campos devrait imposer à Enrique des adjoints déjà en place sous Christophe Galtier et notamment Joao Sacramento. Un point sur lequel Lucho émettrai une réticence. D’autres incertitudes planent, notamment sur l’entraineur des gardiens, Gianluca Spinelli, à qui il reste encore 2 ans de contrat et qui serait validé par Luis Enrique, mais Campos voudrait s’en séparer. Il en irait de même pour le responsable médical du club, Christophe Baudot, qui serait au coeur de tensions avec Luis Campos, après que ce dernier ai pris des décisions sportives hasardeuses avec des joueurs blessés.

Une discussion entre Xavi Simons et Paris à venir

Le Paris Saint-Germain pourrait faire revenir un crack dans la capitale, pour la modique somme de 6 millions d’euros. En effet Xavi Simons est l’une des attraction du mercato parisien, et aujourd’hui Fabrizio Romano confirme qu’une réunion entre la direction parisienne et les représentants du joueur batave devrait avoir lieu dans les prochains jours. Le sujet porterait principalement sur les projets sportifs des Rouge & Bleu, une question au centre de la décision future de Xavi Simons.

Les dessous du transfert de Messi à l’Inter Miami

Dans un entretien donné à El Pais, Jorge Mas, co-propriétaire de l’Inter Miami, revient sur le transfert de Léo Messi en Floride : « Les négociations ont duré trois ans. Dont un an et demi de négociations intenses […] J’ai considéré que c’était fait à la fin du mois de mai. David (Beckham, l’autre copropriétaire du club) a parlé à Leo, mais uniquement sur des sujets footballistiques, parce qu’il jouait encore au PSG« . La Pulga touchera un salaire XXL aux Etats-Unis : « entre 50 et 60 millions« , revenu sur le vente de maillot, bénéfices sur les droits télé de la MLS détenus par Apple et des parts dans le club une fois que le septuple ballon d’or sera à la retraite. Dans le même Joan Laporta révèle que l’Argentin est encore payé par le FC Barcelone.

La fin de la courte piste Rashford…

Avec une enveloppe de 200 millions d’euros pour renforcer son secteur offensif, le Paris Saint-Germain avait ciblé Marcus Rashford. Mais l’attaquant de Manchester United serait plus en passe de prolonger avec les Red Devils. En effet, d’après Fabrizio Romano, une prolongation à long terme serait négociée entre les deux parties mais rien de fait encore.

