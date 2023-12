Les options diminuent dans le milieu de terrain avant Dortmund

Sorti sur blessure face au Havre, Fabian Ruiz ne devrait pas être de retour avant la dernière journée de Ligue des Champions face à Dortmund. Quelles sont les meilleures options pour préparer le grand rendez-vous ?

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain était déjà assez fragile comme ça… Fabien Ruiz a décidé de rajouté une difficulté supplémentaire à Luis Enrique pour préparer la dernière grosse confrontation en Ligue des Champions. Souffrant d’une luxation de l’épaule droite depuis la rencontre de championnat face au Havre le week-end dernier, le milieu de terrain espagnol manquera au minimum les matchs contre Nantes et Dortmund. Si la prochaine journée de championnat ne devrait pas poser problème, son absence pour le grand choc face au BVB est problématique. En effet, additionné à l’absence de Warren Zaïre-Emery, la fragilité du milieu de terrain se fait de plus en plus ressentir au PSG. L’entraîneur parisien va devoir concocter une combinaison thaumaturge dans le cœur du jeu pour trouver la recette parfaite. Mais alors, quelles sont ses différentes solutions ?

Un milieu tourné vers l’attaque ?

En partant avec l’idée que Luis Enrique garde son 4-3-3 habituel, et que Manuel Ugarte et Vitinha seront alignés, le nom le plus probable pour prendre la place de Fabian Ruiz est celui de Kang-In Lee. Laissé au repos uniquement lors de la réception de l’AS Monaco (5-2) au Parc des Princes, le Sud-Coréen gagne en confiance et compte déjà 7 titularisations cette saison. Réel clé dans la transition entre le milieu et l’attaque, le numéro 19 s’est rapidement mis au niveau des attentes du plan de jeu de Luis Enrique. Dans un trio en pointe basse, le milieu peut compléter la ligne offensive et combiner avec Kylian Mbappé sur son couloir gauche pour offrir la possibilité au Français de piquer dans l’axe. L’autre option, serait de compter sur un repositionnement de Danilo Pereira dans le milieu de terrain. Une possibilité moins probable alors que le Portugais est installé dans la défense centrale depuis plusieurs mois. Tout juste revenu de blessure, il a enchaîné deux rencontres au poste de titulaire, prenant la place de Marquinhos, blessé depuis la dernière trêve internationale. Le Parisien serait donc une option plus défensive, pouvant intégrer la défense pour faire une charnière à trois défenseur pour faire monter les pistons d’un cran. Si les options Carlos Soler ou Cher Ndour semblent insensée dans ce contexte, Luis Enrique a encore quelques séances pour trouver la bonne combinaison.