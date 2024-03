Dans un derby enflammé contre le Paris FC, l’équipe féminine du Paris Saint-Germain a décroché sa place en finale de la Coupe de France au terme d’un match conclu par une séance de tirs au but palpitante. Avec une série impressionnante de victoires et une très bonne dynamique, les joueuses parisiennes ont abordé ce rendez-vous avec sérénité.

Katarzyna Kiedrzynek décisive

Dès le coup d’envoi, le Paris Saint-Germain a imposé son style de jeu, avec une ouverture de score magistrale signée Marie-Antoinette Katoto, suivie d’une superbe talonnade de Grace Geyoro. Malgré la réaction du Paris FC qui a égalisé sur penalty, les Rouge et Bleu ont continué à dominer le match.

Le deuxième acte a été marqué par l’implication offensive de l’équipe parisienne, notamment grâce à Tabitha Chawinga et Thiniba Samoura. Malgré un retournement de situation cruel avec un but contre son camp et un coup franc adverse transformé, les Parisiennes ont su rester concentrées et ont finalement arraché l’égalisation grâce à une frappe magnifique de Samoura.

La fin de cette rencontre spectaculaire s’est jouée aux tirs au but, où la gardienne parisienne Katarzyna Kiedrzynek a brillé en arrêtant le tir décisif du Paris FC. Une victoire méritée pour des Parisiennes déterminées et solidaires jusqu’au bout.

Ainsi, le Paris Saint-Germain se qualifie pour la finale de la Coupe de France où il affrontera le FC Fleury 91, dans un duel attendu le 4 mai prochain. Une victoire qui marque une étape importante dans la saison des Rouge et Bleu, avant de se tourner vers de nouveaux défis en championnat et en Ligue des Champions.