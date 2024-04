Après le sacre du PSG en Ligue 1, les joueurs parisiens ont tous célébré ce nouveau titre via leurs réseaux sociaux.

C’est officiel depuis ce dimanche, le PSG est sacré champion de France 2024. Une juste récompense pour une formation qui a parfaitement maîtrisé sa saison. Et les joueurs de Luis Enrique en ont profité pour célébrer cela via leurs réseaux sociaux. Si certains joueurs ont posté la nouvelle via une story Instagram, d’autres ont partagé un message plus long à l’image de Sergio Rico : « Cette saison a été compliquée. Je n’ai pas pu être présent à vos côtés au quotidien mes coéquipiers, mais depuis le premier instant, j’ai suivi vos résultats de là où j’étais. Je me suis toujours considéré comme un membre à part entière de l’équipe : encourageant, envoyant des ondes positives, m’entraînant pour revenir le plus vite possible et vivant chaque match avec la même passion et intensité. Je suis très fier de tout ce que vous avez accompli. Je suis fier de pouvoir dire que nous continuons à écrire l’histoire en Ligue 1. Nous sommes champions. Ici c’est Paris. »

À noter que les anciens Parisiens, Sergio Ramos et Yuri Berchiche, ainsi que la Real Sociedad, adversaire du PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions, ont également félicité le club parisien.