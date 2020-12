Longtemps le PSG s’est cherché un gardien de but titulaire, un numéro 1 indiscutable. Depuis l’été 2019, Keylor Navas a réglé la question. A bientôt 34 ans, le Costaricien triple vainqueur de la Ligue des champions ne semble pas avoir de points faibles apparents. Alain Casanova, ancien gardien de but devenu entraîneur à Toulouse et Lens, lui trouve des qualités mais aussi des défauts.

“Le jeu sur la ligne c’est sa principale force, et il est l’un des gardiens les plus performants dans cet exercice même si pour moi le meilleur reste Oblak”, explique Alain Casanova au Parisien. “Dans les sorties au pied, Navas sait rester sur ses appuis et ne donne aucune information à l’attaquant. Ce qui m’impressionne, c’est sa capacité de concentration. Il fait très peu de fautes d’inattention. Cela démontre qu’il doit très bien se préparer. Par son commandement, il s’impose comme un réel leader. C’est ce qui a fait du bien à Paris. En revanche, le jeu au pied n’est pas sa plus grande force. Il peut être en difficultés sur sa première touche, sa capacité à prendre des décisions rapidement ou sa qualité de passes, notamment quand il évolue sous pression. Il n’est pas un joueur de champ supplémentaire pour le PSG. Dans le jeu aérien, on ne le sent jamais réellement en confiance. Il sort très peu, et quand il le fait, il va plutôt boxer le ballon que le capter. Au Real, de très bons joueurs de tête comme Ramos ou Varane le soulageaient dans ce domaine, et on voit qu’à Paris, l’absence d’un Marquinhos et le départ d’un Thiago Silva mettent en évidence ses faiblesses dans ce domaine.”