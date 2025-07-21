Les raisons de l’échec d’Hugo Ekitike au PSG

Hugo Ekikite va bientôt rejoindre Liverpool. Un transfert qui va rapporter de l’argent au PSG, qui avait négocié un pourcentage sur la plus-value de la revente. Hugo Ekitike-PSG, un mariage qui n’a jamais réussi à fonctionner.

Après une belle saison sous le maillot du Stade de Reims (28 matches toutes compétitions confondues, 11 buts), Hugo Ekitike avait rejoint le PSG lors du mercato estival 2022. Mais au sein du club de la capitale, l’attaquant n’a jamais réussi à s’imposer face à la triplette Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. En une saison, il aura participé à 32 matches toutes compétitions confondues pour quatre buts. Lors de l’été 2023, il n’entre pas dans les plans du nouvel entraîneur parisien, Luis Enrique. Après une apparition, il reste écarté du groupe avant de rejoindre l’Eintracht Francfort en prêt en janvier 2024.

Il voulait montrer son talent quitte à dénaturer son jeu

Ce lundi, avant l’officialisation de son transfert à Liverpool, L’Equipe revient sur les difficultés d’Hugo Ekitike lors de son passage au PSG. Après dix-huit mois, dont les six derniers passés par l’attaquant au placard, Luis Campos, à l’origine de son arrivée, a acté l’erreur de casting. Tout en soufflant à certains de ses interlocuteurs sa conviction qu’Ekitike réussira ailleurs. « Quand il débarque au Camp des Loges, Ekitike doit gérer un nouveau cadre. Et un nouveau statut, surtout, celui de jeune qui doit patienter. Mais l’attaquant, 20 ans alors, a tous les codes de cette génération : celle qui ne doute pas de son talent et qui veut jouer tout, et tout de suite. Les premières semaines sur le banc font naître de la frustration. » Dans les séances, l’ancien Rémois veut montrer son talent, quitte à dénaturer son jeu. Les entrées au Parc sont laborieuses. Ekitike surjoue et perd confiance. Il doit attendre trois mois avant de marquer son premier but (5-0 contre Auxerre, en novembre). La relation avec Christophe Galtier, sans être exécrable, manque de continuité. Le technicien français a d’autres combats à mener. Et estime que ses dialogues n’impriment pas toujours chez son attaquant, indique le quotidien sportif. Les mois passent et la frustration grimpe. Dans le vestiaire, le jeune talent la verbalise. Les critiques du public et des observateurs sont parfois dures. L’intéressé ne comprend pas ce qu’il perçoit alors comme un acharnement injustifié. Dès la fin de sa première saison au PSG, chez les dirigeants, l’idée d’un départ fait son chemin. Le faux départ fin août 2023 tend la relation entre les parties. Malgré une campagne de présaison marquée par des séquences intéressantes lors de la tournée au Japon dans les premières semaines de l’ère Luis Enrique, Ekitike est placé dans le loft. Il lui faudra six mois pour en sortir, conclut L’Equipe.