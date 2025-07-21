Le trophée de la Ligue des champions enfin exposé au Parc

Le 31 mai dernier, le PSG s’est largement imposé contre l’Inter Milan (5-0) pour s’offrir sa première Ligue des champions. Cette dernière sera exposée au Parc des Princes à partir de demain.

Le PSG s’est enfin offert la Ligue des champions. Après un parcours épique dans la nouvelle mouture de la compétition, le club de la capitale s’est hissé en finale. Sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich, les Parisiens ont surclassé l’Inter Milan (5-0) avec notamment un grand Désiré Doué, auteur d’un doublé et d’une passe décisive. Depuis presque deux mois, le PSG est donc champion d’Europe. Mais avec la présence des Rouge & Bleu aux États-Unis pour participer à la Coupe du monde des clubs, les supporters parisiens n’ont pas pu admirer ce trophée.

Visible dans le cadre du Stadium Tour

Ce sera possible dès demain. En effet, le PSG va exposer le trophée de la Coupe aux Grandes Oreilles au sein du Parc des Princes. Les supporters parisiens, via le Stadium Tour, la visite de l’enceinte des Rouge & Bleu, pourront donc visiter les entrailles du Parc des Princes et ainsi admirer le trophée de la Ligue des champions, ainsi que le palmarès acquis par le club de la capitale depuis sa création en 1970, indique L’Equipe.