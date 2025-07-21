Mercato : Le transfert d’Ekitike rapportera plus que prévu au PSG
Après une belle saison du côté de l’Eintracht Francfort, Hugo Ekitike va rejoindre prochainement Liverpool. Un transfert surprise qui va rapporter gros au PSG.
Après Randal Kolo Muani (70M€ hors bonus) et Omar Marmoush (75M€), l’Eintracht Francfort est sur le point de réaliser une nouvelle grosse vente en l’espace de deux ans. Acheté au PSG contre une somme de 16,5M€ il y a un an, Hugo Ekitike (23 ans) a réalisé une grosse saison avec la formation allemande (22 buts et 12 passes décisives en 48 matches) et va franchir un nouveau palier dans sa carrière.
Ekitike à Liverpool contre 90M€
En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, Liverpool et l’Eintracht Francfort sont sur le point de trouver un accord pour le transfert de l’international Espoirs français contre la somme de 90M€. Un transfert qui sera également bénéfique au PSG. En effet, au moment de la vente de l’ancien Rémois en Allemagne, la direction parisienne avait négocié 20% de la plus-value sur la future revente du joueur. Ainsi, les champions d’Europe devraient toucher un peu plus de 15M€ dans cette future vente. Une belle somme pour les Rouge & Bleu qui s’ajoutera aux ventes imminentes de Milan Skriniar et Marco Asensio au Fenerbahçe.
[MàJ]
Les derniers échos font finalement état d’un transfert à hauteur de 95 millions d’euros bonus compris. Ainsi, le part revenant au Paris Saint-Germain sera de 20M€ et non 15M€ comme attendu précédement.