Mercato : Hugo Ekitike vers Liverpool, un pourcentage pour le PSG

Les grandes manœuvres de ce mercato estival 2025 démarrent et un ancien du PSG est concerné. En effet, selon différentes sources d’informations, Hugo Ekitike serait tombé d’accord avec Liverpool.

Après son passage compliqué au PSG, Hugo Ekitike fait les beaux jours de l’Eintracht Francfort depuis l’hiver 2024. Son aventure en Bundesliga pourrait toutefois prendre fin dans les prochaines semaines. En effet, selon les informations de nos confrères d’RMC Sport, l’attaquant international espoirs français serait tombé d’accord avec Liverpool pour un contrat de six ans, et les négociations auraient même été entamées entre les dirigeants des Reds et de l’Eintracht Francfort. Après son transfert de 16,5M€ pour quitter le Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike pourrait être l’objet d’un transfert record pour le club de Bundesliga, qui pourrait tourner autour de 90 millions d’euros et ainsi concerner le PSG. Car oui, au moment du transfert d’Hugo Ekitike à l’hiver 2024, un pourcentage à la revente sur une opération à plus de 80 millions d’euros avait été inclus.

Après une saison historique sur le plan sportif qui n’a cessé de faire entrer des liquidités dans les caisses du Paris Saint-Germain, des potentiels transferts qui permettront une nouvelle fois de renflouer les finances, le transfert d’Hugo Ekitike de l’Eintracht Francfort à Liverpool pourrait être une nouvelle entrée d’argent.