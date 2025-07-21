Mercato : Xavi Simons toujours sur le départ, le PSG se frotte les mains

Cet été, le PSG fait entrer des liquidités dans ses caisses sans bouger un doigt. En effet, la mode est aux pourcentages à la revente et les dirigeants parisiens l’on bien compris. Après le dossier Hugo Ekitike, c’est désormais Xavi Simons qui pourrait rapporter une part de son transfert au club de la capitale.

Depuis le mois de mai dernier, les velléités de départ de Xavi Simons ont été rendues publiques par la presse allemande. Si l’ancien joueur du PSG ne fait que très peu objet de rumeurs et informations depuis le début de ce mercato estival 2025, la situation est toujours la même : il souhaite quitter le RB Leipzig et rejoindre la Premier League. Ainsi, selon Fabrizio Romano, son avenir devrait bientôt se décanter et un transfert pourrait se faire pour moins de 70 millions d’euros. Pour rappel, l’hiver dernier, le Paris Saint-Germain l’a définitivement cédé au club allemand contre 50 millions d’euros + un pourcentage à la revente, sur le plus value. C’est dans ce contexte que les dirigeants parisiens surveillent ce futur et probable transfert, qui pourrait intéressé Chelsea, Arsenal ou encore le Bayern Munich, et renflouer les caisses du club, comme le dossier Hugo Ekitike.