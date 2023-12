Les records que Mbappé peut briser contre Nantes

Le Paris Saint-Germain reçoit le FC Nantes ce samedi au Parc des Princes pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. L’occasion pour le PSG de maintenir sa position de leader du championnat. L’occasion aussi pour Kylian Mbappé de battre quelques records personnels.

Des chiffres impressionnants et des records à battre

On peut lui dire ce qu’on veut sur sa manière de jouer, l’attaquant parisien inscrits des buts. 15 buts en 13 matches de Ligue 1 et 3 buts en 5 matches de Ligue des Champions, soit 18 buts en 18 rencontres toutes compétition confondues. En inscrivant un triplé contre Gibraltar il avait par ailleurs franchi la barre des 300 buts en carrière. Même certains des plus grands attaquants de l’histoire du football n’ont pas réussi à dépasser ce nombre.

Avant la réception de Nantes ce soir, Mbappé peut rentrer encore un peu plus dans la légende de son club. Il lui faut deux buts pour devenir le co-meilleur buteur du club au Parc avec Cavani (110 buts). Et un but pour devenir le co-meilleur buteur du club face à Nantes avec Ibrahimovic et Cavani (9 buts). C’est contre Nantes le 4 mars dernier au Parc des Princes, que « Kyk’s » avait battu le record de buts du club détenu par Edinson Cavani (200 buts). À noter que le Français est sur une année exceptionnelle avec 49 buts et 13 passes décisives en 49 matches.