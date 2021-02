Leo Messi fait la une de Sport ce 5 février 2021. Le journal sportif catalan explique que l’Argentin en a assez des spéculations sur son avenir et des rumeurs le liant au PSG. D’autant plus qu’il n’a discuté avec aucun dirigeant parisien et qu’il ne prendra une décision qu’en fin de saison. Le quotidien barcelonais parle de “harcèlement”, de volonté de “déstabilisation” de la part des Rouge & Bleu. Et du côté de Madrid, via Marca, on titille un peu plus les Barcelonais en écrivant qu’un départ de Lionel Messi au PSG ou à Manchester City provoquerait un “tremblement de terre” dans le football. Avec des transferts en cascade. Possiblement celui de Kylian Mbappé s’il ne prolonge pas d’ici cet été au PSG. Il ne resterait alors qu’une année de contrat au champion du monde. Paris serait alors vendeur. Lionel Messi prêt à rejoindre le PSG, Kylian Mbappé atteignable, c’est le scénario idéal pour le Real Madrid qui pourrait signer l’attaquant de 22 ans et voir partir la star du Barça de laLiga. Une sorte de rêve pour les Merengue, assure Marca, qui n’écarte pas la menace Liverpool sur le dossier Mbappé. D’autant plus que les clubs anglais résistent mieux à la crise économique en cours.