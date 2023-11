À quelques heures de la rencontre entre l’AC Milan et le PSG, les supporters italiens, encore rancuniers du départ libre de Gianluigi Donnarumma en 2021, préviennent de l’accueil acerbe qu’ils préparent au gardien de but.

Les supporters de l’AC Milan n’ont toujours digéré le départ libre de Gianluigi Donnarumma en 2021. Alors que le capitaine Rossoneri ne se gênait pas pour crier son amour au club milanais, son départ au Paris Saint-Germain à la fin de son contrat est resté en travers de la gorge. Ce mardi, Paris se déplace à Milan pour le compte de la quatrième journée de Ligue des Champions. Si la première manche dans sa nouvelle maison s’est très bien passé, il n’en sera pas de même pour ses retrouvailles avec San Siro.

Une histoire d’argent

En effet, à quelques heures de la rencontre, les supporters de l’AC Milan se manifestent et préviennent Gianluigi Donnarumma que son retour sur la pelouse du stade milanais s’annonce bruyant : « Ce qu’on lui reproche, ce n’est pas d’avoir quitté le club. C’est de l’avoir fait sans laisser un euro au club alors qu’il disait que c’était sa famille. Et effectivement, c’est là qu’il a grandi depuis qu’il a 14 ans. Et il est parti comme un voleur. Tout le monde disait de lui qu’il finirait capitaine de l’équipe et que, peut-être comme Paolo Maldini, il y ferait toute sa carrière. Mais quand il a pris Raiola comme agent, il n’a plus pensé qu’à l’argent et a refusé toutes les offres de prolongation. Le club lui a pourtant offert un salaire énorme pour la Serie A de huit millions par an et il a refusé car il savait que Leonardo, le patron du PSG, l’engagerait libre avec une très grosse prime à la signature. Comme son agent d’ailleurs. Et les gens ont très mal pris la chose. »

🗣️ Donnarumma en conference de presse : « Ça va être un match très spécial pour moi de retrouver Milan, c’est un match spécial. Mais je dois garder le contrôle sur mes émotions et me concentrer sur le match. » 🌟🇮🇹#PSGACM pic.twitter.com/FLDhbu1P45 — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 24, 2023

Les choses sont claires, les histoires d’argent autour de Gianluigi Donnarumma ne passent pas. Et ce n’est pas la première fois que le sujet vient sur la table, le portier avait déjà laissé les supporters dans le doute lors de sa prolongation en 2018. Le surnom « Dollar-Rumma » était né quand le joueur de 24 avait signé pour devenir le gardien le mieux payé du pays. « La colère est moins grande qu’au début quand le public pensait que l’équipe ne retrouverait pas un gardien aussi bon. Et en fait, Mike Maignan est encore meilleur. Mais le sentiment de trahison est encore présent. Surtout chez les ultras de la Curva Sud. Eux, ils avaient l’impression que c’était comme un membre de leur famille qui leur tournait le dos » prédit Antonio Vitiello, directeur du site Milannews.

Un accueil infernal

Une haine grandissante qui s’annonce plus que jamais explicite, si on en croit les dernières publications des comptes des Ultras Milanais. Il y a quelques jours, le compte de la Curva Sud a partagé une photo de palettes pleines de cartons, identifiant le gardien parisien avec comme message « Donnarumma, il y a du courrier pour toi ». Si le contenu des cartons reste encore aujourd’hui secret, le supporter italien prévient une dernière fois le gardien de but parisien sur l’enfer qu’il risque de vivre tout au long de la rencontre : « Il a déjà été sifflé à San Siro avec l’Italie mais ce n’est rien par rapport à ce qui l’attend. Cette fois, il affronte le Milan et tout le stade risque de le conspuer. » Entre tifos, sifflets et banderoles, l’enceinte de San Siro devrait trembler dans cette ambiance électrique !