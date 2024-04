Les très bonnes notes des joueurs du PSG dans la presse

Le PSG s’est qualifié en demi-finale de la Ligue des champions en s’imposant contre le FC Barcelone (6-4 sur la double confrontation). Vitinha, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ont brillé sur la pelouse de Montjuïc.

En ballotage défavorable après sa défaite au Parc des Princes lors de la manche aller (2-3), le PSG a réussi à renverser la situation sur la pelouse du FC Barcelone grâce à une très belle prestation collective sublimée par les très gros matches de Vitinha et Ousmane Dembélé. Les deux parisiens ont obtenu la note de 8 dans l’Equipe. Le Parisien attribue un 8 à l’international français, un 7,5 au Portugais. « Bien pris par Gündogan sur la première demi-heure, il a longtemps eu du mal à assurer le tempo. Il lance réellement son match avec un bon décalage pour Barcola sur l’égalisation (1-1, 40e) et a encore été essentiel au cœur du jeu. Sa frappe en dehors de la surface est limpide et ne laisse aucune chance à Ter Stegen (1-2, 55e) », indique le quotidien francilien. Pour ce dernier, l’homme du match se nomme Marquinhos, avec un 8,5. « Énorme ! Il a souvent été la première rampe de lancement du PSG et s’en est bien tiré en amenant de la verticalité dans ses orientations. Il a gagné de nombreux duels et n’a pas raté grand-chose à l’exception d’une passe en retrait dans sa surface qui aurait pu inquiéter Donnarumma (19e). Il sauve Paris en intervenant devant Torres (73e). »

A voir aussi : Dembélé : « Tout le monde a été exceptionnel ce soir »

Cinq joueurs du PSG notés 8 dans l’Equipe

Dans Le Parisien, Kylian Mbappé et Bradley Barcola ont reçu un 8. Dans l’Equipe, ils sont cinq joueurs du PSG à obtenir un 8, Marquinhos, Vitinha, Dembélé et donc les deux premiers cités. Pour l’ancien lyonnais, le quotidien sportif indique : « Qui aurait pu croire au moment de sa signature que ce gamin de 21 ans serait une pièce maîtresse de ce PSG en quarts de finale de Ligue des champions ? Il a été de tous les bons coups en première période. Un centre à l’origine de la première action (28e), il a provoqué la faute amenant le rouge d’Araujo (29e) et il est passeur décisif pour Dembélé (40e). Le tout, sous les yeux de Guy Stéphan. » Pour Kylian Mbappé, « il était attendu comme le sauveur. Il l’a finalement été. Deux buts, sur penalty d’abord (61e), puis en toute fin de match du gauche (89e), pour continuer d’écrire son histoire parisienne en Europe. Barcelone est son jardin après son triplé en 2021. Pourtant, son match n’a pas été parfait. Il avait choisi de rester sobre offensivement, laissant plus de responsabilités à ses deux coéquipiers. Comme sur son décalage pour Ruiz (52e) alors qu’il pouvait frapper. Mais au final, il a réalisé ce qu’on attendait d’un joueur de sa trempe. »