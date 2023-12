Les trois finalistes pour le trophée FIFA The Best dévoilés

En cette fin d’année 2023, la FIFA prépare sa cérémonie The Best et a dévoilé aujourd’hui les trois finalistes pour le titre de joueur de l’année. Une catégorie dans laquelle le PSG est représenté sans grande surprise par Kylian Mbappé, mais pas que.

Le 15 janvier 2024 le monde du football se donnera rendez-vous à Londres à l’occasion de la cérémonie FIFA The Best. La plus grande instance du monde du ballon rond a dévoilé aujourd’hui les noms des trois finalistes pour la catégorie du meilleur joueur de l’année. En terme de périodicité, cette nomination s’étale du 19 décembre 2022 au 20 août 2023, incluant ainsi la Coupe du Monde au Qatar remportée par l’Argentine de Leo Messi face à la France de Kylian Mbappé, mais aussi l’édition de la Ligue des Champions de la saison dernière, remportée par le Manchester City d’Erling Haaland. Les trois joueurs qui ont composé le podium du Ballon d’Or 2023 en octobre dernier, sont ceux qui composent le trio finaliste pour le trophée du meilleur joueur FIFA The Best 2024.

#TheBest FIFA Men's Player Finalists! 🏆🤩



🇳🇴 Erling Haaland

🇫🇷 Kylian Mbappe

🇦🇷 Lionel Messi



Le Paris Saint-Germain se retrouve donc concerné par cette cérémonie avec la nomination de Kylian Mbappé, mais aussi celle de Lionel Messi. En effet, le titre de champion du monde acquis avec l’Argentine sera pris en compte, tout comme sa nomination dans l’équipe type de la saison 2022/2023 en Ligue 1, et son titre de champion de France remporté avec le PSG.