Ce mercredi, les U19 du PSG jouaient leur qualification pour la suite de la Youth League. Mais les Titis se sont manqués avec une défaite 2-0 à Dortmund et sont éliminés de la compétition.

Avant l’équipe première, les U19 du PSG avaient aussi un match très important à disputer lors de la dernière journée de la phase de groupes de Youth League. Alors que la première place était déjà réservée à l’AC Milan, les Parisiens avaient encore l’opportunité de se qualifier malgré un parcours en dents de scie avec seulement 2 victoires en 5 rencontres et restaient sur deux défaites frustrantes dans les derniers instants face à l’AC Milan (3-2) et Newcastle (1-2). Privé de Senny Mayulu, suspendu, Zoumana Camara pouvait compter sur le retour de Joane Kouakou Gadou et Yoram Zague, absent lors du dernier en raison de sa convocation avec l’équipe de France U18 à la Coupe du monde.

Les U19 du PSG punis par des erreurs individuelles

Malgré l’enjeu de cette rencontre, les Titis ont rapidement concédé l’ouverture du score. Suite à une erreur de Joane Kouakou Gadou, le BVB en a profité pour ouvrir le score par Samuel Bamba (1-0, 12′). Dominateurs dans ce premier acte, les Rouge & Bleu n’ont pas su être efficaces dans le dernier geste à l’image de la talonnade tentée par Thomas Cordier. Et les U19 du PSG se sont compliqués la tâche avec le carton rouge direct d’Ibrahim Mbaye suite à une semelle sur la cheville de Leonardo Posadas (41′). Une première période frustrante pour les joueurs de Zoumana Camara, qui ont dominé leurs adversaires.

En seconde période, les Parisiens continuaient à pousser sans se montrer dangereux devant les cages, c’est finalement Rijkhoff qui s’est procuré la première occasion des Borussens lors du second acte (54′). Quelques minutes plus tard, Louis Mouquet a réalisé un sauvetage déterminant pour laisser un espoir à son équipe (59′). Pour répondre aux offensives allemandes, Kamil Bensoula a tenté une frappe puissante, qui a fui le cadre (72′). Et finalement, les U19 se sont faits punir. En profitant d’une erreur de Louis Mouquet, Vincenzo Onofrietto (0-2, 77′) a réduit à néant les derniers espoirs parisiens dans cette compétition. Avec cette défaite 2-0, les U19 du PSG finissent derniers du groupe avec un bilan de 2 victoires et 4 défaites et sont éliminés dès la phase de groupes.

Le XI du PSG : Mouquet – Zague (c), Gadou, Adonis, Cordier (Camara, 77′) – Mbappé (Khafis, 90’+2), Diaby – Bensoula (Fanne Drame, 77′) – E.Michut (Nhaga, 60′), Mbaye – Sangaré.

Classement Youth League

AC Milan – 12 pts (+6) Borussia Dortmund – 10 pts (0) Newcastle – 7 pts (-3) Paris Saint-Germain – 6 pts (-3)