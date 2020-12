Gardien de but du PSG de 2000 à 2006, Lionel Letizi (47 ans) a bien connu Mauricio Pochettino durant sa période Rouge & Bleu. Il confirme le côté sage de l’Argentin et se montre confiant pour la suite. “Il était facile d’accès, il allait vers les autres et a fait l’effort de très vite parler français. C’est vraiment un bon mec. Il était fédérateur avec de belles valeurs humaines. Il n’était pas du genre à aboyer. Je me rappelle de quelqu’un de calme et posé avec un discours réfléchi et sensé. Donc, on l’écoutait forcément. Et défensivement, c’était très rassurant de jouer derrière lui”, commente l’ancien portier au sujet de Mauricio Pochettino dans Le Parisien. “C’était le relais de Luis (Fernandez). Aujourd’hui, il a le profil pour le PSG où il a gardé une belle image. Il a un vrai projet de jeu et partout où il est passé, ses équipes jouaient bien au ballon. Ses résultats lui apportent de la légitimité.”