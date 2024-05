Lewandowski : « Je pense que le PSG a le futur devant lui »

Robert Lewandowski a été éliminé par le PSG en quart de finale de la Ligue des champions. L’attaquant du Barça s’est montré dithyrambique envers le club de la capitale.

Le PSG réalise une très belle saison. Vainqueur du Trophée des Champions et de la Ligue 1, il est en finale de la Coupe de France et peut encore se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Pour cela, il devra renverser le Borussia Dortmund au Parc des Princes mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1). Chose que le club de la capitale a réussi à faire au tour précédent face au FC Barcelone de Robert Lewandowski. L’international polonais s’est montré très élogieux envers le PSG dans une interview accordée au Parisien. « J’aime bien comment évoluent les joueurs du milieu de terrain, comme Vitinha. Ils ont deux-trois jeunes joueurs offensifs qui se sont beaucoup améliorés. Leur idée de transferts a un peu changé et je pense que le PSG a le futur devant lui, même si Kylian s’en va. Je pense que ce club continuera d’être en Ligue des champions et sera toujours dangereux pour toutes les équipes en Europe. »

« Lors du premier match, nous avons été incroyables et après… »

L’ancien du Bayern Munich est également revenu sur la double confrontation entre le PSG et le FC Barcelone, remportée par les Rouge & Bleu. « Ce qui est douloureux, c’est que nous ne pouvons pas faire de comparaisons avec le match aller où nous étions à 11 contre 11 pendant 90 minutes. À ce niveau-là quand tu fais ce genre d’erreurs, de mauvaises décisions, c’est vraiment difficile de se comparer à des équipes comme le PSG. (Il souffle) Lors du premier match, nous avons été incroyables et après… Si tu te compares avec une équipe et que tu perds parce que l’adversaire était meilleur, tu peux l’accepter différemment. Mais sur ce match, c’est trop difficile de se comparer quand tu fais ce genre d’erreurs à ce niveau. Le PSG est maintenant en demi-finale et ils ont de grandes chances d’être en finale. Même si face à Dortmund, ça ne sera pas forcément facile (l’interview a été réalisée avant le match aller). Une situation dans le match peut changer votre plan, votre tactique. »

« C’est un nouveau modèle pour le football français »

Robert Lewandowski a enfin encensé Kylian Mbappé. « Si tu compares Kylian à d’autres joueurs, on se rend compte qu’il parle un langage différent. Il montre maintenant aux jeunes joueurs qu’il n’y a pas que le foot qui est important. Il est aussi un exemple en termes de personnalité, qui montre que ce qui compte, ce n’est pas seulement le terrain, mais aussi ce que l’on a dans la tête. C’est un mec très intelligent qui a un état d’esprit très clair sur la façon dont il veut faire les choses et comment il veut les faire. Il reste les pieds sur terre, alors qu’il a déjà accompli beaucoup de choses à son âge. Le chemin qu’il suit est clair. Il est intelligent comme joueur mais également comme personne. J’ai senti ça dès que je l’ai vu pour la première fois, il y a quelques années. Cela m’a impressionné. C’est un nouveau modèle pour le football français. »