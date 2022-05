Après sept ans sous le maillot du PSG, Angel Di Maria a joué son dernier match avec les Rouge & Bleu hier soir. El Fideo a terminé son aventure parisienne avec un but et une passe décisive contre Metz (5-0). Dans les chiffres, l’Argentin a participé à 295 matches pour 92 buts et 114 passes décisives. Lors de son dernier but parisien, Di Maria a laissé éclater des larmes. C’était également le cas lors de son hommage à l’issue de la rencontre.

Entre 2015 et 2018, Javier Pastore a joué avec le meilleur passeur de l’histoire du club. El Flaco a tenu à rendre hommage à son compatriote et ami sur son compte twitter. « Angel, ce fut un plaisir de partager le terrain avec toi. Tu fais pleinement partie de la grande et belle histoire du PSG. Le meilleur passeur de l’histoire, félicitations ! » Première recrue de QSI durant l’été 2011, Javier Pastore est aussi une légende des Rouge & Bleu. En sept ans, il a participé à 269 matches pour 45 buts et 56 passes décisives (5e meilleur passeur).