Alors que le Paris Saint-Germain a remporté un succès convaincant contre Angers, l’esprit des Parisiens était ailleurs après l’annonce du décès de la femme de l’adjoint de Luis Enrique, Rafel Pol.

Malheureusement, les épreuves de la vie ont rattrapé le PSG et son staff. En effet, après la victoire facile du PSG à Angers (4-2), l’heure n’était pas aux célébrations… mais plutôt au deuil. À son arrivée en conférence de presse d’après match, Luis Enrique a tenu à rendre hommage à son adjoint Rafel Pol, qui vient de perdre sa femme.

« Avant de commencer, je voudrais dire qu’aujourd’hui est un jour très triste. Une personne très importante du staff a perdu sa femme. L’épouse de Rafel Pol est décédée des suites d’une longue maladie. On veut dédier cette victoire à Raquel et Rafel, évidemment à leur famille. On partage sa douleur et on leur envoie beaucoup de soutien ».

RMC Sport confie que le visage du coach parisien était marqué, tout comme ceux de son staff et de Luis Campos dans les travées du Stade Raymond Kopa.

Sur son Instagram personnel, Rafel Pol a publié un vibrant hommage à sa femme après la rencontre :

« Aussi injuste puisse me sembler la vie aujourd’hui, je lui suis infiniment reconnaissant de l’amour et du temps qui m’ont été donnés avec Raquel. Aujourd’hui, la douleur est évidente à l’idée d’avoir perdu un être merveilleux. Mais Raquel ne partira pas. Notre réalité se sculpte à partir de nos souvenirs ; le passé ne meurt jamais, ce n’est même pas du passé. Le présent n’est rien d’autre qu’une accumulation de traces et celles laissées par Raquel sont immenses, c’est une source d’inspiration et non de souffrance. C’est pour cela que comme nous l’a appris Raquel, nous ne la considérerons pas comme absente puisqu’elle vivra toujours en nous. Je t’aime infiniment. »

La rédaction de Canal Supporters souhaite adresser toutes ses condoléances à Rafel Pol et à sa famille dans cette période si compliquée.