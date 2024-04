Ligue 1 : A quand le titre de champion pour le PSG ?

A l’approche de la fin de saison pour le PSG, les rendez-vous se multiplient. En effet, toujours en course en Coupe de France (finale vs OL le 25 mai) et encore engagé en Ligue des Champions, le club de la capitale pourrait rapidement boucler le championnat de France dès la semaine prochaine.

Après 28 rencontres de Ligue 1 Uber Eats disputées, le PSG peut remporter son douzième titre de champion de France dès la semaine prochaine. En effet, leader incontesté du championnat de France, le club de la capitale compte 63 points, soit 10 de plus que son dauphin le Stade Brestois, avec un match en moins, et 11 de plus que l’AS Monaco, troisième, qui compte le même nombre de match. C’est dans ce contexte que les Parisiens reçoivent l’Olympique Lyonnais ce dimanche 21 avril (21h sur Prime Video) pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats, avant de se rendre en Bretagne y affronter le FC Lorient le 24 avril prochain, en match en retard de la J29. En remportant les deux matchs et si l’AS Monaco n’en fait pas autant sur la même période, les hommes de Luis Enrique pourront se targuer de soulever l’hexagone à la fin de la saison. A noter que Monégasques et Brestois s’affrontent ce dimanche 21 avril (17h05) pour le compte de la J30.

La deuxième cas de figure pour que le PSG soit sacré champion de France mercredi prochain à Lorient mène le PSG à une victoire et un match nul lors de ses deux prochains matchs, et que l’AS Monaco sur la même période ne parvient pas à remporter de victoire, et en comptant sur un match nul au terme du match entre l’ASM et le Stade Brestois dimanche. En cas de défaite lors des deux prochains matchs, le PSG devra attendre la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats et la réception, au Parc des Princes, du Havre, pour officialiser le 12e titre de champion de France de son histoire.