Ligue 1 : Alban Lafont forfait pour FCN / PSG

Alors que le PSG s’apprête à disputer son huitième de finale de C1 face à la Real Sociedad, le quotidien du championnat se poursuit en parallèle. Ce dernier mènera les Parisiens à Nantes samedi 17 février.

Le Paris Saint-Germain va entamer un marathon comme souvent à cette période de la saison entre championnat, Coupe de France et Ligue des Champions. La première étape, ce mercredi 14 février (21h sur Canal +) se jouera sur la pelouse du Parc des Princes face à la Real Sociedad. Un huitième de finale aller de Ligue des Champions qui précède la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats, et un déplacement à La Beaujoire pour y affronter le FC Nantes. En championnat, le PSG continue son petit bout de chemin en étant premier avec onze longueurs d’avance sur son dauphin, l’OGC Nice. Pour conforter cette place de leader, les hommes de Luis Enrique devront se défaire des Canaris, à domicile. Ces derniers seront dans l’obligation de faire sans un homme fort de leur effectif : Alban Lafont. Le gardien de but, lors de la dernière journée de championnat (victoire 1-2 face au TFC), a ressenti une gêne, mais a dû serrer les dents, tant Jocelyn Gourvennec avait effectué tous ses changements.

Les derniers examens effectués par Alban Lafont ne sont pas rassurants, au moins pour la réception du PSG. En effet, nos confrères de Ouest France affirment que le portier français est victime d’une petite déchirure musculaire. En cas de bonne évolution de la blessure, le gardien de but devrait effectuer son retour lors de la 23e journée de Ligue 1 Uber Eats, sur la pelouse du FC Lorient. Une bonne nouvelle pour le PSG de Luis Enrique.