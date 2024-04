Comme tous les mois, la Ligue 1 met en courses ses acteurs pour le plus beau but. Pour mars 2024, le PSG voit deux de ses joueurs en courses pour ce titre honorifique et symbolique : Kylian Mbappé et Kang-In Lee.

Le premier joueur du PSG à être en lice pour le plus beau but du mois de mars en Ligue 1 Uber Eats est Kylian Mappé. Le numéro 7 parisien s’est fait sa place grâce à sa réalisation le 17 mars dernier lors de la 26e journée de championnat sur la pelouse du MHSC. A la 50e minute, le PSG est tenu en échec (2-2) au Stade de la Mosson, et le champion du monde 2018 déroche une frappe puissante depuis l’extérieur de la surface de réparation afin de redonner l’avantage aux siens. Pour le second en course pour le but du mois de mars en Ligue 1, il faut rester sur le même match. Trois minutes après le but de Kylian Mbappé, à la 53e minute de jeu, Kang-In Lee combine parfaitement avec Randal Kolo Muani en une touche et depuis l’extérieur de la surface de réparation lui aussi trompe Dimitry Bertaud, portier du MHSC.

Les deux buts des joueurs du PSG sont en lice face aux buts de Jonathan Clauss (OM vs Clermont Foot – J24), de Junya Ito (Reims vs FC Metz – J26), et Elye Wahi (RC Lens vs LOSC – J27). Pour voter pour le plus beau but du mois de mars 2024 du championnat de France, rendez-vous ici.