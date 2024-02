Ligue 1 : Deux joueurs du PSG parmi les plus grosses valeurs marchandes des U23

Le CIES a dressé une liste de joueur à la valeur marchande la plus élevée parmi les joueurs de moins de 23 ans évoluant en Ligue 1 Uber Eats. Un classement dans lequel le PSG est bien représenté avec deux joueurs de son effectif, et un titi parisien de formation.

Le Centre International d’Etude du Sport (CIES) est une organisation de recherche indépendante suisse qui dresse différentes données, statistiques et classements autour du sport. En ce début d’année 2024, l’organisation s’est penché sur les valeurs marchandes des joueurs U23 français évoluant en Ligue 1 Uber Eats. Un classement dont les deux premières places sont occupées par des joueurs du Paris Saint-Germain. En effet, avec une valeur marchande évaluée à 77,1 millions d’euros, Warren Zaïre-Emery est le joueur de moins de 23 ans le plus côté du championnat de France. Le jeune milieu de terrain de 17 ans devance son coéquipier en club et compatriote, Bradley Barcola. Celui qui a été transféré de l’Olympique Lyonnais au PSG dans les derniers instants du mercato estival 2023 pour 50 millions d’euros, bénéficie d’une valeur marchande estimée à 58,4 millions d’euros par le CIES. Si les deux Français sont les seuls représentants du club de la capitale dans ce classement, le Paris Saint-Germain laisse tout de même une trace à la cinquième position. En effet, c’est à cette place que se trouve Arnaud Kalimuendo. Ce dernier a passé huit ans avec les catégories jeunes Rouge & Bleu, avant d’être prêté deux saisons consécutives au RC Lens. S’il n’a que très peu évolué avec les professionnels de son club formateur (5 apparitions), Arnaud Kalimuendo n’en demeure pas moins un véritable produit de la formation parisienne. L’attaquant du Stade Rennais est lui évalué par le CIES à 38 millions d’euros.

Top 5 des plus grosses valeurs marchandes des Français U23 en Ligue 1

1 – Warren Zaïre-Emery (PSG – France) : 77,1M€

2 – Bradley Barcola (PSG – France) : 58,4M€

3 – Lucas Chevalier (LOSC – France) : 41,2M€

4 – Rayan Cherki (OL – France) : 40,5M€

5 – Arnaud Kalimuendo (SRFC – France) : 38M€