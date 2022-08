Ligue 1 – FC Nantes / PSG programmé

Le PSG a parfaitement entamé sa saison 2022-2023. Après une belle victoire face au FC Nantes au Trophée des Champions (4-0), les Parisiens ont réalisé une véritable démonstration à Clermont (5-0) avec un duo Messi-Neymar en feu. Des débuts réussis et prometteurs pour le nouveau coach, Christophe Galtier. Désormais, les champions de France devront confirmer dans les semaines à venir avec un marathon de matches qui les attend jusqu’à la Coupe du monde 2022 (21 novembre-18 décembre).

Nantes / PSG juste avant le début de la Ligue des champions

Et ce mercredi, la Ligue a dévoilé la programmation complète de la 6e journée de Ligue 1. À cette occasion, le PSG se déplacera au Stade de la Beaujoire pour défier le FC Nantes d’Antoine Kombouaré. Une rencontre programmée le samedi 3 septembre à 21 heures et diffusée sur Canal Plus Sport 360. Ce match entre Nantais et Parisiens aura lieu juste avant le début de la phase de groupes 2022-2023 de Ligue des champions (6/7 septembre).

Programmation 6e journée de Ligue 1