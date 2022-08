Déjà actif sur le marché des transferts depuis plusieurs semaines, le PSG sera encore au centre de l’actualité jusqu’à la fermeture du mercato (1er septembre). Et pour cause, le board parisien a encore une longue liste de joueurs jugés transférables comme Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Julian Draxler, Rafinha ou encore Mauro Icardi. Si certains dossiers ne connaissent pas d’avancées significatives, l’avenir de Thilo Kehrer est au coeur des discussions ces derniers jours. En effet, après un intérêt du Séville FC, l’international allemand voit West Ham passer à l’offensive pour s’attacher ses services.

Le PSG aurait refusé la première offre de West Ham pour Kehrer

Avec la blessure longue durée de Nayef Aguerd et le prochain départ d’Issa Diop vers Fulham, le club londonien veut se renforcer en défense et aurait jeté son dévolu sur Thilo Kehrer. Et comme indiqué ce mardi par le journaliste de Sky Sports, Dharmesh Seth, la formation de Premier League a récemment formulé une première offre pour l’Allemand de 25 ans, sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG. Mais toujours selon la même source, le club parisien aurait rejeté la première proposition des Hammers. Face à ce premier refus, West Ham aurait amélioré son offre pour le défenseur du PSG, rapporte le journaliste Dharmesh Seth, sans donner de détails sur le montant de cette nouvelle proposition. Reste désormais à savoir si cette nouvelle offre va satisfaire les dirigeants parisiens. Selon certaines sources, le PSG attendrait au moins une offre de 20M€ pour son international allemand.