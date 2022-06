Le début de la saison 2022-2023 approche à grand pas. Après un exercice précédent décevant, la plupart des joueurs du PSG retrouvera le Camp des Loges le 4 juillet prochain. Si les objectifs nationaux (Ligue 1, Coupe de France et Trophée des Champions) auront une importance capitale, la Ligue des champions sera au centre des attentions. Après une désillusion face au Real Madrid en huitièmes de finale de l’UEFA Champions League, les Rouge & Bleu auront pour rêve de remporter cette édition 2022-2023, après une finale en 2020 et une demi-finale en 2021.

Une saison 2022-2023 marquée par la Coupe du monde en novembre-décembre

En début de semaine, l’UEFA a dévoilé le calendrier de ses compétitions européennes (Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence) pour la saison à venir. Un exercice 2022-2023 qui sera marqué par l’organisation de la Coupe du monde 2022 au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Ainsi, les dates de la phase de poules seront concentrées sur une plus courte période (entre le 6 septembre et le 2 novembre). Le tirage au sort pour la phase de groupes aura lieu le 25 août prochain. Concernant la phase éliminatoires de l’UEFA Champions League, elle aura lieu aux dates habituelles. La finale 2023 se déroulera le 10 juin 2023 à l’Atatürk Olympic Stadium d’Istanbul (Turquie).

Les dates de Ligue des champions

1ère journée de la phase de groupes : 6/7 septembre

: 6/7 septembre 2e journée : 13/14 septembre

: 13/14 septembre 3e journée : 4/5 octobre

: 4/5 octobre 4e journée : 11/12 octobre

: 11/12 octobre 5e journée : 25/26 octobre

: 25/26 octobre 6e journée : 1/2 novembre

: 1/2 novembre Huitièmes de finale Aller : 14/15 février – 21/22 février Retour : 7/8 mars – 14/15 mars

Quarts de finale Aller : 11/12 avril Retour : 18/19 avril

Demi-finales Aller : 9/10 mai Retour : 16/17 mai

Finale : 10 juin

Tirage au sort