Ça y est la saison de Ligue 1 ouvre ses portes ce vendredi soir après près de deux mois d’attente. L’Olympique Lyonnais va recevoir l’AC Ajaccio dans le cadre de la première journée de championnat (21h00). Cette saison sera inhabituelle, puisqu’elle sera coupée entre-temps par la Coupe du Monde au Qatar (21 novembre – 18 décembre). Les Parisiens vont avoir un exercice 2022/2023 qui va s’étendre sur 11 mois, contre 10 habituellement, mais aussi avec la tenue de rencontres à des dates inédites. Les 16 et 17 journées de la Ligue 1, par exemple, se joueront respectivement le 28 décembre 2022 et le 1e janvier 2023, s’inspirant du Top 14 au Rugby ou encore de nos voisins anglais en Premier League. Le PSG sera directement impacté par ce mondial, puisque la plupart des joueurs de son effectif sont des internationaux et s’envoleront donc du côté du Qatar avec chacun pour l’objectif de soulever ce fameux trophée convoité par tous. Mais avant de se projeter sur la fin de l’année, les Rouge & Bleu auront déjà une rentrée (très) chargée.

Une trêve internationale plus tardive… et une C1 avancée

Le Paris Saint-Germain a impressionné son monde lors de son premier match officiel en s’imposant largement contre le FC Nantes lors du Trophée des Champions (4-0). Une première rencontre d’une longue série, puisque les hommes de Christophe Galtier vont disputer pas moins de… dix matches supplémentaires jusqu’au 18 septembre prochain. Ce qui fait donc un total de 11 rendez-vous en un peu plus de deux mois. Les Parisiens vont donc se déplacer sur le terrain du Clermont Foot ce samedi pour la première journée de la Ligue 1 avant de recevoir Montpellier au Parc des Princes et d’enchaîner directement par deux grosses confrontations face au LOSC (21 août) puis l’AS Monaco (28 août). Entre ces deux dates, le club de la capitale connaîtra ses prochains adversaires en Ligue des Champions, puisque le tirage au sort de la phase de poule sera effectué le 25 août prochain à Nyon. Par la suite les Rouge & Bleu voyageront hors de leur terre à deux reprises en seulement cinq jours (Toulouse le 31 août et Nantes le 4 septembre), avant de finir ce marathon par la réception de Brest mais surtout un choc face à l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium (18 septembre). Mais ce n’est pas tout. Habituellement placées après la première trêve internationale, les premières rencontres de Ligue des Champions ont été avancées à début septembre. Le Paris Saint-Germain fera son entrée en lice en C1 le 6 ou 7 septembre et le 13 ou 14 septembre.

Une rentrée sous forme de test

Une rentrée très chargée qui ne laissera pas le temps à Christophe Galtier et ses joueurs de se rôder, ces derniers devront tout de suite répondre aux attentes avec 3 chocs en championnat (dont deux à l’extérieur) et deux affiches de Ligue des Champions. Un vrai premier test pour le technicien français, qui ne manquera pas de susciter la curiosité au cours de cette période. Ce sera sera l’occasion aussi de faire un bilan de ses premières semaines dans la capitale lors de la trêve internationale de septembre.