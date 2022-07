Pour son premier match de la saison 2022-2023, le PSG a livré une prestation aboutie face au FC Nantes. À l’occasion de la 27e édition du Trophée des Champions, le club de la capitale s’est largement imposé face aux Canaris (4-0) pour la première officielle de Christophe Galtier sur le banc des Rouge & Bleu. En face, le FCN n’a pas pu résister aux nombreux assauts offensifs des Parisiens. Après ce match, Antoine Kombouaré a reconnu la large domination parisienne lors de cette rencontre, dans des propos rapportés par L’Equipe.

Son ressenti après cette défaite

« La marche était beaucoup trop haute pour nous. On a eu un début de match difficile auquel on s’attendait mais on a su réagir. On a eu deux opportunités, j’avais dit aux joueurs qu’il faudrait être tueurs. Malheureusement, on ne l’a pas été (…) Le deuxième but nous a fait très mal à la 45e minute. Le coup franc de Neymar a anéanti nos chances mais le PSG était dans un très grand jour et là c’est difficile. On a subi la deuxième mi-temps. Il y a un penalty, un coup franc et une talonnade de Ramos. Cela fait beaucoup. »

L’ambiance pro-PSG dans le stade ?

« On savait qu’on jouerait à l’extérieur, il y a beaucoup de supporters du PSG en Israël. On savait que le public et l’arbitrage ne nous seraient pas forcément favorables. Mais on a su rester calmes en première période. On n’avait pas grand-chose ce (dimanche) soir pour rivaliser avec ce grand PSG. »

Un PSG différent de la saison passée ?

« C’est une équipe très disciplinée avec des joueurs qui travaillent pour le collectif, ils ont envie de jouer ensemble. Quand ils perdent le ballon, ils sont capables de faire un pressing haut. On voit beaucoup de fraîcheur dans cette équipe, ils sont heureux sur le terrain et sont efficaces. C’est clair que ce n’est pas le même PSG que celui qu’on a rencontré la saison dernière. »