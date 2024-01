Ligue 1 – La rencontre entre le PSG et Rennes programmée

Le calendrier du PSG va se densifier à partir du mois de février avec le retour de la Ligue des champions. La rencontre entre le PSG et Rennes, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, a été programmée.

En ce mois de janvier, le PSG ne joue qu’un seul match par semaine. Mais à partir du déplacement à Strasbourg le vendredi 2 février, le club de la capitale va retrouver le rythme d’un match tous les trois jours avec le retour de la Ligue des champions et les huitièmes de finale contre la Real Sociedad, mais également la Coupe de France, où le PSG affrontera le Stade Brestois en huitièmes de finale le 7 février prochain. Ce mois de février va être chargé avec donc le huitième de finale aller de la Champions League, la rencontre de Coupe de France contre Brest, mais également les chocs en Ligue 1 contre Lille et Rennes. La date de ce dernier a été dévoilée. Les Parisiens recevront les Bretons – au Parc des Princes – le dimanche 25 février à 17h05 dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Un match qui sera diffusé sur Canal Plus Foot.

A voir aussi : Ligue 1 – Le PSG, grand gagnant de la dix-huitième journée

Le programme de la 23e journée de Ligue 1

Vendredi 23 février 2024 à 21h00 sur Prime Video FC Metz – Olympique Lyonnais



Samedi 24 février 2024 à 17h00 sur Prime Video FC Lorient – FC Nantes



Samedi 24 février 2024 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot RC Strasbourg Alsace – Stade Brestois 29



Dimanche 25 février 2024 à 13h00 sur Prime Video RC Lens – AS Monaco



Dimanche 25 février 2024 à 15h00 sur Prime Video Havre AC – Stade de Reims OGC Nice – Clermont Foot 63 Toulouse FC – LOSC Lille



Dimanche 25 février 2024 à 17h05 sur Canal+ Foot Paris Saint-Germain – Stade Rennais FC



Dimanche 25 février 2024 à 20h45 sur Prime Video Olympique de Marseille – Montpellier Hérault SC