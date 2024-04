Ligue 1 : L’arbitre de FC Lorient / PSG désigné

Après sa qualification en demi-finale de Ligue des Champions, le PSG a vu son calendrier chamboulé en cette fin de saison. C’est dans ce contexte que le club de la capitale s’apprête à disputer sa 29e journée de championnat ce mercredi 24 avril (19h sur Prime Video). L’arbitre de la rencontre a été désigné.

En match en retard de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace en Bretagne au milieu de la semaine afin d’y affronter le FC Lorient. Une rencontre au terme de laquelle les Parisiens pourraient être sacrés champions de France si le soir même (21h sur Prime Video) l’AS Monaco ne parvient pas à s’imposer face au LOSC au Stade Louis II. En ce sens, ce déplacement au Stade du Moustoir est une rencontre capitale pour les hommes de Luis Enrique. Pour l’occasion, la Ligue a désigné Marc Bollengier comme arbitre principal. L’homme de 32 ans a déjà été au coup de sifflet d’un match du PSG cette saison, le 30 septembre dernier lors du 0-0 face au Clermont Foot à l’occasion de la J7. Ce dernier sera assisté par Thomas Luczynski et Ludovic Reyes. Le quatrième arbitre sera Tifenn Leprodhomme, quand Hamid Guenaoui et Ruddy Buquet officieront à la VAR.