Ligue 1 : L’arbitre de la rencontre PSG / Nantes dévoilé

Pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le FC Nantes, ce samedi, 21h00 au Parc des Princes. Une partie arbitrée par Bastien Dechepy.

Pour la réception du FC Nantes, c’est Jérôme Brisard qui sera l’arbitre central de la rencontre. L’homme de 37 ans foulera la pelouse du Parc des Princes pour la première fois de la saison, mais retrouvera le PSG pour la seconde fois. En Ligue 1, l’arbitre fédéral a arbitré sept rencontres depuis le mois d’août, distribué 31 cartons jaunes et 1 carton rouge. Pour la rencontre entre le PSG et le FC Nantes, Jérôme Brisard sera accompagné des deux assistants que seront Erwan Finjean et Gwenaël Pasqualotti. À la VAR, François Letexier et Stéphane Bré officieront dans le car vidéo.