Ligue 1 : le but du mois est signé Kang-In Lee

Auteur d’un but brillant, issu d’une magnifique action collective, la réalisation de Kang-In Lee face à Montpellier est élu but du mois de novembre en Ligue 1.

Lors de la démonstration face à Montpellier, Kang-In Lee s’est fait plaisir. Alors que le Paris Saint-Germain jouait la onzième journée de Ligue 1 Uber Eats, les joueurs de la capitale recevaient le Montpellier Hérault Sport Club au Parc des Princes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la rencontre commence fort avec un geste étincelant de Kang-In Lee. Après une percée fulgurante d’Achraf Hakimi sur son couloir droit, le Marocain lance une passe au sol au cœur de la surface en direction de Kylian Mbappé. Mais l’international français décide de laisser passer le ballon entre ses jambes pour permettre au Sud-Coréen de se retrouver seul face au but Montpelliérain. Le milieu offensif de 22 ans n’a plus qu’à tirer vers la lucarne gauche, ne laissant aucune chance à Benjamin Lecomte. Un mouvement collectif récompensé par la Ligue 1, qui est élu plus beau but du mois de novembre.