Comme pour aborder son quart de finale, le PSG va bénéficier d’un aménagement de son calendrier, décidé par la LFP. En ce sens, pour sa demi-finale, le club de la capitale verra son match de la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats reprogrammé.

Après être venu à bout du FC Barcelone (1-4) sur sa pelouse, le PSG s’est hissé en demi-finale de Ligue des Champions. Une double confrontation face au Borussia Dortmund qui se jouera pour la manche aller le 1er mai prochain, et le match retour au Parc des Princes le 7 mai. Entre les deux rencontres, le club de la capitale était censé disputer sa 32e journée de championnat sur la pelouse de l’OGC Nice, le samedi 4 mai à 17h00. Cependant, selon une source proche de la Ligue de Football Professionnel relatée par la direction des sports de Radio France, le match sera reprogrammé. Ce vendredi 19 avril, lors du conseil d’administration, la LFP devrait entériner la décision. Selon des propos recueillis auprès de la même source par Radio France, « c’est dans l’intérêt général de la Ligue que d’assurer un maximum de places pour les clubs français en coupes d’Europe et notamment en Ligue des Champions dans les années à venir« . C’est ainsi que la LFP justifie sa décision, en précisant « quand on s’engage dans cette direction, on ne s’arrête pas en cours« . Au tour précédent des coupes d’Europe, l’aménagement des calendriers pour les clubs engagés était également de mise.

En ce sens, si la décision devrait être actée pour le Paris Saint-Germain, elle devrait également l’être pour le LOSC et l’Olympique de Marseille en cas de qualification respectivement pour les demi-finales d’Europa Conférence League et d’Europa League.