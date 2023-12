Demain soir, 21h00 au Parc des Princes, le PSG reçoit le FC Nantes pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1 Uber Eats. Luis Enrique pourra compter sur deux gros retours.

Ce samedi soir, à 21h00 au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain accueil le FC Nantes pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour ce face à face contre le neuvième du championnat, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasi-complet. L’entraîneur espagnol pourra aussi compter sur deux gros retours.

Deux grands retours

Pas de grosse mauvaise surprise au niveau des absents, les habitués de l’infirmerie répondent présents. Nuno Mendes, encore en récupération de son opération aux ischio-jambiers, Keylor Navas, toujours touché aux lombaires ne sont pas encore de retour. Aussi, Fabian Ruiz, blessé à l’épaule face au Havre est toujours éloigné des terrains. Au niveau des bonnes nouvelles, les supporters vont être comblés. Deux énormes retours sont. Déjà, Marquinhos n’est plus inscrit sur la liste des absents. Absent depuis la dernière trêve internationale, le capitaine pourra faire son retour sur les terrains dès ce week-end. Mais aussi, et surtout, Warren Zaïre-Emery est opérationnel. Touché à la cheville lors de sa première sélection avec l’Équipe de France, le jeune milieu de terrain est de retour à l’entraînement collectif et pourra prétendre à un retour contre Nantes demain soir. Une excellente nouvelle avant le grand rendez-vous de Ligue des Champions contre Dortmund.

Le point médical du PSG

Remis d’une douleur aux aducteurs, Alexandre Letellier effectuera un travail adapté ce jour.

Presnel kimpembe effectue des tests dans la perspective de son intégration complète à l’équipe.

Nuno Mendes continue son protocole de soins.

Fabián Ruiz souffre d’une luxation de l’épaule droite, sans fracture. Des examens complémentaires sont en cours pour déterminer sa durée d’indisponibilité.

Keylor Navas poursuit son travail individuel suite à des douleurs aux lombaires.