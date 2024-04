Ce samedi soir, le PSG accueillait Le Havre dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Le match du titre pour les Rouge & Bleu. Et les Parisiens ont évité la défaite de peu grâce à un but de Gonçalo Ramos (3-3)

Avant de penser à sa demi-finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, le PSG avait un grand objectif à accomplir ce samedi soir. Devant ses supporters, le club parisien pouvait officiellement devenir champion de France 2024. Pour cela, les Rouge & Bleu devaient s’imposer face au Havre, club à la lutte pour le maintien. Et Luis Enrique n’avait pas pris ce match à la légère en titularisant plusieurs joueurs cadres comme Achraf Hakimi, Marquinhos, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Le résumé du match

Après avoir dominé le début de rencontre, les Parisiens se sont procurés les premières situations mais les deux frappes d’Ousmane Dembélé n’ont pas trouvé le cadre (9′, 15′). Regroupé en défense, Le Havre a pourtant douché le Parc des Princes. Après une touche, le HAC a parfaitement contourné une défense parisienne trop passive pour ouvrir le score sur une frappe bien placée de Christopher Opéri (0-1, 19′). Malgré ce contrecoup, les Parisiens ont rapidement repris le contrôle du match et ont égalisé. Sur un service parfaite de Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, seul au second poteau, a égalisé pour sa formation (1-1, 29′). Le Titi a parfaitement célébré sa prolongation avec une passe décisive. Mais une nouvelle fois, la passivité parisienne a été fatale. Après un long ballon depuis la défense, Loïc Nego a pris le meilleur sur Lucas Beraldo et sert André Ayew d’une talonnade. Le Ghanéen de 34 ans a trompé Keylor Navas sur une frappe déviée par Danilo Pereira (1-2, 38′). Un avantage au score que va conserver le HAC jusqu’à la pause.

En seconde période, le même schéma se dessinait avec une grosse possession de balle du PSG mais sans grosse occasion. Et finalement, suite une faute évitable de Danilo Pereira sur Loïc Nego, Abdoulaye Touré a donné un avantage de deux buts au HAC sur penalty (1-3, 61′). Toujours sans génie, les joueurs de Luis Enrique ont en revanche une haine de la défaite. Entré en cours de jeu, Gonçalo Ramos a été un élément central de la fin de match parisienne. Après un excellent travail dans la conservation du ballon, le Portugais a d’abord offert un but à Achraf Hakimi (2-3, 78′) pour redonner espoirs aux Rouge & Bleu. Et alors que la défaite se faisait de plus en plus sentir, cette équipe parisienne n’avait pas envie de subir une désillusion face à son public. Dans les ultimes minutes du match, Gonçalo Ramos a égalisé d’une tête sur un centre de Lee Kang-In (3-3, 90’+5). Même si le résultat n’était pas celui espérer pour valider le titre, cette haine de la défaite est une bonne source de motivation dans ce sprint final. À noter que le PSG peut encore être champion de France ce week-end. Pour cela, il faut espérer un nul ou une défaite de l’AS Monaco face à l’Olympique Lyonnais (dimanche à 19h). Prochain match mercredi avec la demi-finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund au Signal Iduna Park.

Le fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG pour ce match du titre. Bon match à toutes et à tous !!!!

3′ Gros pressing des Parisiens en ce début de match.

9′ La première frappe du match est de Dembélé, mais sans danger pour le portier havrais.

15′ Nouvelle frappe de Dembélé. Mais une nouvelle fois ça passe à côté. Le numéro 10 parisien est dans la lignée de ses dernières bonnes performances.

17′ Les Parisiens sont en maîtrise en ce début de rencontre.

19′ BUT POUR LE HAVRE (0-1). Contre le cours du jeu, les Havrais ouvrent le score. Sur une touche, le HAC joue parfaitement le coup pour contourner la défense parisienne. Lancé dans la profondeur par Sabbi, Opéri arme une frappe bien placée pour tromper Navas.

25′ Les Parisiens ont repris le contrôle du match après cette ouverture du score.

26′ Navas est vigilant sur une frappe lointaine de Touré. Le HAC arrive à profiter de la moindre erreur parisienne.

29′ ÉGALISATIONNNNNN DU PSG PAR BARCOLA (1-1). Après une récupération rapide d’Hakimi, Zaïre-Emery sert Dembélé. Le numéro 10 parisien remise directement pour le Titi, parti dans la profondeur. Le joueur de 18 ans offre sur un plateau le ballon à Barcola au second poteau, qui n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but. Le Titi fête sa prolongation avec une passe décisive.

36′ Dembélé est un véritable poison sur son côté droit.

38′ BUT DU HAVRE (1-2). Sur une nouvelle action construite, le Havre surprend encore une fois les Parisiens. Sur un long ballon, Nego devance Beraldo et sert en talonade Ayew. La frappe du Ghanéen est déviée par Danilo et surprend Navas, trop court pour réaliser un arrêt.

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+3 C’est la pause au Parc des Princes avec un avantage au score pour le Havre. Dominateur, les Rouge & Bleu se sont faits surprendre par deux fois par Opéri et Ayew. Barcola avait égalisé pour son équipe.

46′ La seconde période débute avec un triple changement au PSG. Mbappé, Mayulu et Lee remplacent Dembélé, Asensio et Barcola.

48′ La deuxième mi-temps vient de débuter et les Havrais commencent déjà à vouloir gagner du temps.

51′ Après un beau jeu combiné, Hakimi percute et entre dans la surface du HAC, malheureusement la dernière touche du Marocain est trop longue.

54′ Sur un excellent centre de Mayulu, Hakimi coupe au premier poteau mais ça passe au-dessus.

59′ VAR en cours pour une possible faute de Danilo sur Nego dans la surface.

60′ Penalty pour le Havre. Le Portugais a été surpris par Nego et a tapé dans son pied en voulant dégager un ballon.

61′ BUT POUR LE HAVRE (1-3). Touré prend Navas a contre-pied et donne deux buts d’avance au HAC.

62′ Les deux derniers changements sont effectués par Luis Enrique. Skriniar et Ramos prennent la place de Marquinhos et Kolo Muani.

65′ Après un corner mal renvoyé par la défense du Havre, Mbappé récupère le ballon et tente une frappe enroulée à l’entrée de la surface, ça passe à côté du but de Desmas.

67′ Trouvé dans la surface sur une belle passe d’Hakimi, Lee tente une frappe mais Lloris défend bien face au Sud-Coréen.

70′ Les Parisiens font circuler le ballon mais n’arrivent pas à trouver de faille face au bloc bas des Havrais.

74′ Carton jaune pour Zaire-Emery après une faute sur Sabbi.

78′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE HAKIMI (2-3). Après un incroyable travail de Ramos dans sa conservation de balle, le Portugais sert Hakimi, qui se présente face au but et trompe Desmas.

80′ Les Parisiens vont pousser en cette fin de match !!!

84′ Quel arrêt de Desmas sur un face-à-face avec Ramos !!!

85′ Contact entre Danilo et Touré dans la surface havraise. L’arbitre siffle en faveur du HAC.

90′ Mayulu tente une frappe de loin, ça passe au-dessus.

90′ Six minutes de temps additionnel.

90’+2 Après une grosse action individuelle, Kylian Mbappé se fait accrocher par Lloris à l’entrée de la surface, mais pas de coup de sifflet de Willy Delajod. Mbappé reçoit un carton jaune pour contestation.

90’+5 BUTTTTTTTTTTTTTTTTT DE RAMOSSSSSSS (3-3). Au bout du temps additionnel, le Portugais égalise de la tête sur un centre parfait de Lee.

90’+6 Le PSG avait une dernière occasion mais la frappe de Vitinha passe au-dessus.

90’+7 Dernier coup franc pour Lee. Ça ne donne rien.

90’+8 C’est fini au Parc. Le PSG n’est pas champion mais a arraché dans les dernières minutes le match nul après avoir été mené 1-3 grâce à Hakimi et Ramos. Prochain match face à Dortmund en Ligue des champions mercredi.

Feuille de match PSG / Le Havre

31e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus Foot & Canal Plus Sport 360 – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Erwan Finjean et Philippe Jeanne – Quatrième arbitre : Thierry Bouille – VAR : Clément Turpin et Stéphane Bré – Buts : Opéri (19′), Barcola (29′), Ayew (28′), Touré (sp, 61′), Hakimi (78′), Ramos (9à’+5) – Cartons : Zaire-Emery (74′), Mbappé (90’+2), Sangante (90’+6)