Malgré son match nul face au Stade de Reims (2-2), le PSG a gagné un point par rapport à son premier poursuivant, le Stade Brestois.

Après sa qualification en quarts de finale de Ligue des champions, le PSG retrouvait la Ligue 1 ce dimanche avec la réception du Stade de Reims dans le cadre de la 25e journée de championnat. Mais comme face au Stade Rennais (1-1) et l’AS Monaco (0-0), les joueurs de Luis Enrique ont partagé les points avec leur adversaire (2-2). Et malgré ce rythme au ralenti ces dernières semaines, le club parisien continue de faire cavalier seul en tête du championnat. Grâce au revers du Stade Brestois sur la pelouse du RC Lens (1-0), les Rouge & Bleu comptent désormais 10 points d’avance sur les Bretons.

L’AS Monaco revient bien, le LOSC peut remercier Jonathan David

Ce succès permet aux Sang & Or d’occuper la 5e place et de revenir dans la course pour le podium. Autre bonne performance de cette journée, celle de l’AS Monaco. Grâce à une réalisation d’Eliesse Ben Seghir, les Monégasque occupent la 3e place et reviennent à un point des Brestois. De son côté, le LOSC a arraché un match nul face au Stade Rennais (2-2) grâce à un doublé de Jonathan David dans les dernières minutes de la rencontre. Prochain adversaire du PSG en Coupe de France, l’OGC Nice confirme sa mauvaise forme du moment avec une défaite contre le Montpellier Hérault (1-2). Les Aiglons continuent de chuter au classement.

Concernant l’Olympique Lyonnais, ils sont parvenus à prendre le meilleur sur le FC Lorient (0-2) et ils s’éloignent encore un peu plus de la zone de relégation. Dans la lutte pour le maintien, le FC Metz a réalisé une excellente opération à domicile face au Clermont Foot (1-0). Enfin, en conclusion de cette 25e journée, l’Olympique de Marseille s’est imposé face au FC Nantes (2-0) grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Dans cette rencontre, les décisions arbitrales ont été au centre des tensions avec deux mains non-sifflées dans la surface marseillaise. Pour la 26e journée de Ligue 1, le PSG se déplacera sur la pelouse du Montpellier Hérault (dimanche à 20h45 sur Prime Video).

📺⚽️ Le résumé de #PSGSDR (2-2)



Revivez la réception du Stade de Reims au Parc des Princes, à l’occasion de la 25ème journée de Ligue 1. pic.twitter.com/eoKy7e6ncC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 10, 2024

Les résultats de la 25e journée de Ligue 1

OGC Nice / Montpellier Hérault (1-2)

FC Lorient / Olympique Lyonnais (0-2)

RC Lens / Stade Brestois (1-0)

Paris Saint-Germain / Stade de Reims (2-2)

Le Havre / Toulouse FC (1-0)

FC Metz / Clermont Foot (1-0)

RC Strasbourg / AS Monaco (0-1)

LOSC / Stade Rennais (2-2)

Olympique de Marseille / FC Nantes (2-0)

Le classement de Ligue 1