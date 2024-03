Ce dimanche, le PSG accueillait le Stade de Reims avec pour objectif de prendre le large en tête de Ligue 1. Mais les Parisiens n’ont pas réussi à s’imposer (2-2) avec un troisième match nul d’affilée en championnat.

Après deux matches nuls consécutifs en Ligue 1, le PSG avait à coeur de renouer avec le succès en championnat. Surtout que les Rouge & Bleu pouvaient réaliser une excellente opération et prendre le large en tête du classement après la défaite du Stade Brestois sur la pelouse du RC Lens. Mais pour cela, les Parisiens devaient venir à bout du Stade de Reims dans cette rencontre de la 25e journée de Ligue 1. Et pour ce match, Luis Enrique avait encore réservé des surprises dans son onze de départ avec la présence de Kylian Mbappé sur le banc au coup d’envoi ou les titularisations de Keylor Navas, Manuel Ugarte et Carlos Soler.

Le résumé du match

Dominateur en début de rencontre, le PSG s’est rapidement mis en difficulté. Après une mésentente avec Keylor Navas, Achraf Hakimi, trop nonchalant, s’est fait subtiliser le ballon par Mohamed Daramy proche de ses cages. Un cadeau transformé par Marshall Munetsi (0-1, 7′). Mais les Parisiens ont renversé la rencontre en deux minutes grâce à Gonçalo Ramos. Dans un premier temps, la présence du Portugais sur corner a gêné le capitaine Yunis Abdelhamid qui a marqué dans ses propres cages (1-1, 17′). Quelques secondes plus tard, le numéro 9 parisien a profité d’un mauvais dégagement de la défense rémoise dans la surface pour tromper d’un pointu Yehvann Diouf (2-1, 19′). Par la suite, le portier champenois a détourné en corner une frappe d’Achraf Hakimi (30′). Mais dans les quinze dernières minutes de ce premier acte, les Rouge & Bleu ont baissé en rythme avec plusieurs pertes de balle. Et ils se sont fait punir juste avant la pause. Sur une passe laser d’Emmanuel Agbadou qui a cassé toutes les lignes parisiennes, Oumar Diakité a trompé Keylor Navas avec l’aide du poteau (2-2, 45’+1). Un score prolifique à la pause (2-2).

En seconde période, les Parisiens n’ont pas monté leur niveau de jeu et seul Bradley Barcola a tenté une timide tentative non cadrée (52′). Les Champenois auraient même pu prendre l’avantage mais Oumar Diakité n’a pas réussi à cadrer sa tête devant le but sur une belle remise de Junya Ito (59′). Face aux difficultés affichées par son équipe, Luis Enrique a décidé de faire rentrer ses offensifs Randal Kolo Muani, Ousmane Dembele et surtout Kylian Mbappé. Et l’attaquant de 25 ans a réussi à se procurer des situations mais sans donner l’avantage à sa formation (84′, 90′). Finalement, les deux équipes se quittent sur ce score de parité (2-2). Les Parisiens prennent 10 points d’avance sur le Stade Brestois mais enchaînent un troisième match nul consécutif en Ligue 1. Prochain match ce mercredi avec le quart de finale de Coupe de France au Parc des Princes face à l’OGC Nice.

Le fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le Stade de Reims. Bon match à toutes et à tous !!!!

3′ Excellent retour défensif d’Ugarte pour stopper la percée balle au pied de Daramy.

5′ Premier corner pour le PSG après une belle combinaison entre Lee, Ugarte et Ramos.

5′ Sur le corner, Danilo est trouvé au premier poteau mais sa tête trouve le petit filet extérieur.

7′ Le Stade de Reims ouvre le score (0-1). Quelle erreur d’Hakimi après une mésentente avec Navas !!! Trop nonchalant dans sa surface, le Marocain se fait prendre le ballon facilement par Daramy. Le Rémois sert ensuite Munetsi qui trompe de près Navas.

11′ Trouvé dans la surface, Ramos effectue un bon contrôle mais sa frappe est captée par Diouf

15′ Trouvé sur un centre au premier poteau, Ramos tente une talonnade mais la défense détourne en corner.

17′ EGALISATIONNNN POUR LE PSG (1-1). Sur le corner, Ramos est au contact avec Abdelhamid et le capitaine rémois détourne le ballon dans son propre but.

19′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG (2-1). Cette fois-ci Ramos est le buteur. À droite, Lee centre mais la défense se dégage mal. Le ballon revient sur Ramos qui marque d’un pointu.

29′ Très belle combinaison entre Hakimi et Lee sur le côté droit. Le Sud-Coréen pousse malheureusement trop loin son ballon et Agbadou défend bien.

30′ La frappe d’Hakimi est détournée en corner par Diouf.

36′ Quel tacle de Danilo dans la surface !!

37′ Zaïre-Emery se projette bien mais Diouf anticipe et devance le Titi.

38′ Depuis quelques minutes, les Parisiens perdent pas mal de ballons.

41′ Carton jaune pour Ugarte après un tacle mal maîtrisé au milieu de terrain. L’Uruguayen s’est fait mal sur son intervention.

45′ Egalisation du Stade de Reims (2-2) juste avant la pause. Sur une passe laser d’Agbadou qui casse les trois lignes, Diakité ne manque pas son face-à-face contre Navas et égalise.

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+3 C’est la pause au Parc avec un premier acte prolifique en buts (2-2). Après avoir concédé rapidement l’ouverture du score, les Parisiens ont repris l’avantage grâce à Gonçalo Ramos. Mais juste avant la pause, les Rémois ont égalisé.

46′ C’est la reprise au Parc des Princes. Pas de changement des deux côtés.

52′ La frappe enroulée de Barcola ne trouve pas le cadre.

54′ Carton jaune pour Hakimi après un tacle très mal maîtrisé sur Abdelhamid. Le Marocain s’en sort très très bien.

59′ Grosse occasion pour le Stade de Reims sur corner. Trouvé au second poteau, Ito remet dans l’axe de la tête vers Diakité. Seul devant le but, le champion d’Afrique manque sa tête et ne cadre pas.

61′ En deux temps, Navas capte une frappe de Diakité.

63′ Trouvé sur le côté droit, Lee repique dans l’axe et frappe en force, Diouf s’interpose.

69′ Double changement au PSG. Barcola et Danilo cèdent leur place à Kolo Muani et Nuno Mendes.

70′ Lucas Hernandez bascule en charnière centrale et Hakimi récupère le brassard de capitaine.

72′ Nouveau double changement au PSG. Ramos et Soler cèdent leur place à Mbappé et Dembélé. Le numéro 7 récupère le brassard de capitaine.

84′ Trouvé sur le côté gauche par Kolo Muani, Mbappé tente une frappe enroulée mais ça passe pas loin de la lucarne de Diouf.

87′ Paris occupe la moitié de terrain adverse et tente de trouver la faille dans la défense rémoise.

88′ Après une belle action collective, Hakimi centre mais la défense rémoise détourne en corner. Ce dernier ne donne rien. Le PSG pousse pour remporter cette rencontre.

90′ Après un bon travail sur son côté droit, Dembélé centre en retrait pour Mbappé. La frappe du Français n’inquiète pas Diouf.

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+4 C’est terminé au Parc des Princes. Le PSG n’a pas réussi à prendre le meilleur sur le Stade de Reims (2-2) et concède son troisième match nul en championnat.

La feuille de match de PSG / Stade de Reims

25e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 13 heures – Diffuseurs : Prime Video et Canal Plus Foot – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Philippe Jeanne et Erwan Finjean – Quatrième arbitre : Abdelatif Kherradji – VAR : Pierre Gaillouste et Cyril Gringore – Buts : Munetsi (7′), Abdelhamid (17′, c.s.c), Ramos (19′), Diakité (45’+1) – Cartons : De Smet (39′), Ugarte (41′), Hakimi (54′), Ito (78′)

Le XI du PSG : Navas – Hakimi, Danilo (c) (Nuno Mendes, 69′), Beraldo, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Soler (Dembélé, 72′)– Lee, Ramos (Mbappé, 72′), Barcola (Kolo Muani, 69′). Remplaçants : Donnarumma, Mukiele, N. Mendes (69′), Ruiz, Mayulu, Vitinha, Dembélé (72′), Kolo Muani (69′), Mbappé (72′).

: Diouf – Foket, Agbadou, Abdelhamid (c), De Smet (Akieme, 59′) – Munetsi, Atangana (Richardson, 72′), Teuma (Khadra, 82′) – Ito (Stambouli, 83′), O.Diakité, Daramy