Ce dimanche soir, le PSG reçevait – au Parc des Princes – le Stade Brestois en clôture de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Les Parisiens voulaient poursuivre leur très bon début d’année 2024 afin de conserver leur belle avance en tête du championnat. Et les Parisiens ont réalisé une mauvaise opération.

Après une semaine sans match de Ligue 1, le PSG retrouvait le championnat de France ce dimanche soir avec la réception du Stade Brestois, troisième du championnat, en clôture de la dix-neuvième journée. Les Parisiens voulaient s’imposer au Parc des Princes afin de reprendre huit points d’avance sur Nice et distancer son adversaire du soir et Monaco à 12 points. Pour remporter son cinquième match en cinq rencontres en 2024, Luis Enrique avait apporté quelques surprises dans son onze de départ. Le coach du PSG avait décidé de titulariser Warren Zaïre-Emery au poste d’arrière droit. Au milieu, il avait préféré Fabian Ruiz à Manuel Ugarte. Ousmane Dembélé commençait la rencontre sur le banc alors que Randal Kolo Muani se voyait accorder une nouvelle chance. Il accompagnait Marco Asensio, Kylian Mbappé et Bradley Barcola en attaque.

Le résumé du match

Dans un premier acte peu emballant, le PSG a réussi à se procurer les premières situations du match par Vitinha (3′) et Kylian Mbappé (8′), mais cela n’a pas vraiment inquiété les Brestois. Et alors que le match commençait à devenir soporifique, un joueur a illuminé la soirée parisienne. Très en jambe, Bradley Barcola a été un véritable poison sur son côté gauche. Et c’est sur l’une de ses louches astucieuses que Marco Asensio a trompé Marco Bizot d’une belle volée (1-0, 38′). Après une nouvelle frappe non cadrée de Vitinha (43′), le duo Barcola-Asensio a une nouvelle fois fait des misères à la défense du SB29. Servi par le Français, l’ancien du Real Madrid a vu sa frappe être détournée par le portier brestois. En embuscade, Randal Kolo Muani, en grande difficulté pendant cette première période, a profité de ce cadeau pour prendre le dessus sur Lilian Brassier et marquer dans le but vide d’un tacle (2-0, 45′). Une rencontre qui a donc tourné en faveur des Rouge & Bleu juste avant la pause (2-0).

Et comme souvent avec le PSG, il est difficile d’afficher le même niveau d’une période à l’autre. Rapidement, les Parisiens ont montré des difficultés dans le jeu et le Stade Brestois en a parfaitement profité. Sur une frappe de Mahdi Camara, Danilo Pereira a détourné malencontreusement le ballon dans ses propres buts (2-1, 55′). Un avertissement qui n’a pas fait réagir les Rouge & Bleu, qui se sont fait punir à dix minutes de la fin. Face à une défense passive, Martin Satriano a parfaitement centré en direction de Mathias Pereira Lage, qui a trompé Gianluigi Donnarumma d’une talonnade (2-2, 80′). Sans montrer un esprit de révolte, les Parisiens ont même fini la rencontre à dix avec l’expulsion très sévère de Bradley Barcola en fin de rencontre sur deux cartons jaunes coup sur coup (90’+3). Un match nul très frustrant et décevant du PSG concédé sur sa pelouse après avoir mené de deux buts dans cette rencontre. Pour leur prochain match, les champions de France se déplaceront sur la pelouse du RC Strasbourg.

Fil du match

Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!

3′ Première situation pour le PSG. Après avoir fait la différence sur son côté gauche, Barcola voit son centre être mal dégagé par la défense brestoise. Le ballon revient dans l’axe sur Vitinha mais la frappe du Portugais passe au-dessus du but.

6′ En ce début de match, Lucas Beraldo évolue dans le couloir gauche et Lucas Hernandez forme l’axe avec Danilo Pereira.

8′ Bien trouvé par Barcola dans la surface, Mbappé arme une frappe mais Bizot repousse du pied

13′ Nouvelle situation pour le PSG. Bien servi par Zaïre-Emery sur son côté droit, Kolo Muani centre en retrait pour Mbappé dont la frappe passe au-dessus du but de Bizot. L’ancien de Francfort était finalement signalé en position de hors-jeu.

19′ Pas hors-jeu, Lala a tout le temps de centrer sur son côté droit et trouve Le Douaron de la tête. Mais la tentative de l’attaquant brestois n’est pas cadrée.

25′ Excellente intervention défensive de Fabian Ruiz pour stopper l’offensive de Del Castillo

26′ Carton jaune pour Lucas Hernandez après une faute à retardement sur Magnetti aux abords de la surface. Le Français sera suspendu pour le match de Coupe de France face à Brest le 7 février prochain.

27′ Le coup franc de Del Castillo est direct mais Donnarumma repousse bien des deux poings.

32′ Grosse faute de Lees-Melou pour stopper le contre mené par Asensio. Comme Lucas Hernandez, le Brestois manquera le match de Coupe de France entre les deux formations.

38′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG (1-0). Très en jambe depuis le début du match, Barcola est trouvé à gauche sur une longue transversale de Vitinha. D’une louche astucieuse, le Français trouve Asensio par dessus la défense. L’Espagnol conclut d’une magnifique volée.

43′ Quelle remontée de Zaïre-Emery qui remonte tout le terrain et rentre dans la surface. Après un petit jeu de passes avec le Français, la frappe de Vitinha frôle le poteau de Bizot.

45′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG (2-0) de Kolo Muani. Après une nouvelle action entre Barcola et Asensio, l’Espagnol voit sa frappe être détournée par Bizot, mais Kolo Muani a bien suivi pour prendre le dessus sur Brassier et marquer dans le but vide.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause au Parc des Princes et le PSG mène 2-0 grâce à des buts de Marco Asensio et Randal Kolo Muani. Mais c’est surtout les jambes de feu de Bradley Barcola qui ont fait soulever le public du Parc.

45′ La seconde période débute. Pas de changement des deux côtés

51′ La frappe lointaine de Lees-Melou est bien captée par Donnarumma

52′ Avec de la réussite Magnetti réussit à armer une frappe mais Donnarumma détourne bien

53′ Carton jaune pour Lala et Mbappé. Le défenseur brestois fait une énorme faute d’anti-jeu sur le Français, qui réagit mal.

55′ Brest réduit l’écart (2-1) après un cafouillage. Camara frappe et Danilo, malheureux, détourne dans ses buts et trompe à contre-pied Donnarumma

58′ Carton jaune pour Zaïre-Emery, qui grimace sur la pelouse

67′ Après un petit festival de Barcola, le ballon revient sur Mbappé à l’entrée de la surface. Le numéro 7 tente une frappe enroulée mais ce n’est pas cadrée.

69′ Premier changement pour le PSG. Kolo Muani, buteur, cède sa place à Dembélé

73′ La frappe lointaine de Lala est captée au sol par Donnarumma

75′ Double changement au PSG. Asensio et L.Hernandez cèdent leur place à Soler et Marquinhos. Le Brésilien récupère le brassard de capitaine.

80′ Egalisation brestoise de Pereira Lage (2-2). Pas attaqué sur le côté gauche, Satriano rentre dans la surface et centre pour Pereira Lage qui trompe Donnarumma d’une talonnade.

81′ Ça pendait au nez des Parisiens qui ne montraient plus rien dans cette seconde période.

87′ Sur une remise en une touche de Barcola, Mbappé tente une frappe mais Chardonnet se jette devant lui pour détourner en corner. Ce dernier ne donnera rien

89′ Dernier changement au PSG. Ramos prend la place de Vitinha

90′ Quatre minutes de temps additionnel

90’+2 Carton jaune pour Barcola sur une faute inexistante sur Lees-Melou. Le Français a pris un avertissement pour contestation

90’+3 Deuxième carton jaune pour Barcola et le rouge. Les Parisiens finiront à dix

90’+5 C’est terminé au Parc. Le PSG concède un match nul très décevant après avoir mené de deux buts dans cette rencontre (2-2). Les Parisiens perdent un peu de terrain en tête du classement et se déplaceront à Strasbourg lors de la prochaine journée.

Feuille de match PSG / Stade Brestois

Dix-neuvième journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Clément Turpin – Arbitres assistants : Nicolas Danos et Julien Haulbert – Quatrième arbitre : Mickaël Leleu – VAR : Pierre Gaillouste et Christian Guillard – Buts : Asensio (38′), Kolo Muani (45′), Danilo (c.s.c, 55′), Pereira Lage (80′) Cartons : L.Hernandez (26′), Lees-Melou (32′), Lala (53′), Mbappé (53′), Zaïre-Emery (58′), Brassier (58′), Barcola (90’+2, 90’+3, rouge)