Ligue 1 – Le PSG creuse encore l’écart en tête du classement

Auteur d’une très belle prestation à Montpellier (2-6), le PSG est l’un des grands gagnants de cette 26e journée de Ligue 1 en confortant encore plus sa position de leader.

Après trois résultats nuls consécutifs en Ligue 1, le PSG avait à coeur de reprendre sa marche en avant en championnat face à un adversaire à la lutte pour le maintien. Et malgré une frayeur en fin de première période, les Parisiens ont livré une très belle partition sur la pelouse du Montpellier Hérault (2-6) en conclusion de la 26e journée de Ligue 1. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu de prendre douze points d’avance sur le Stade Brestois, à huit journées de la fin de l’exercice 2023-2024.

À voir aussi : Montpellier / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Monaco rate une belle opportunité, Lyon confirme, Marseille chute

Surprenants deuxième de Ligue 1, les Bretons sont au ralenti depuis quelques rencontres à l’image de leur match nul face au LOSC ce dimanche après-midi (1-1). Avec ce résultat, ils pouvaient perdre leur place de dauphin mais c’était sans compter sur un AS Monaco qui a encore une fois déçu dans un moment décisif. Opposés au FC Lorient, les Monégasques ont concédé le match nul dans les dernières secondes de la rencontre sur un but de leur ancien joueur, Tiémoué Bakayoko (2-2). En ouverture de cette 26e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a renversé le TFC pour une victoire (2-3) et continue sa remontée au classement. Les Gones sont à huit points du RC Lens, 6e. Justement, les Sang & Or ont sombré sur leur pelouse face à l’OGC Nice (1-3) pourtant en méforme ces derniers temps. Enfin, l’Olympique de Marseille, prochain adversaire du PSG après la trêve internationale, s’est incliné logiquement face au Stade Rennais (2-0). À noter la victoire de Clermont, face au Havre (2-1). Une première pour la lanterne rouge depuis le 14 janvier dernier.

Les résultats de la 26e journée de Ligue 1

Toulouse FC / Olympique Lyonnais (2-3)

FC Nantes / RC Strasbourg (1-3)

RC Lens / OGC Nice (1-3)

Stade Brestois / LOSC (1-1)

Clermont Foot / Le Havre (2-1)

AS Monaco / FC Lorient (2-2)

Stade de Reims / FC Metz (2-1)

Stade Rennais / Olympique de Marseille (2-0)

Montpellier HSC / Paris Saint-Germain (2-6)

Le classement de Ligue 1