Grâce à une belle performance collective, le PSG s’est largement (4-1) imposé face à l’OL ce dimanche soir au Parc des Princes. Une rencontre de clôture de la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats que Bradley Barcola aura illuminé face à son club formateur.

Au Parc des Princes ce dimanche soir, le PSG se dressait face à l’Olympique Lyonnais. L’actuel huitième de Ligue 1 restait sur une série sur l’année civile 2024 de 17 rencontres toutes compétitions confondues pour un bilan de 13 victoires, 1 match nul et 3 défaites, dont une qualification en finale de Coupe de France le 25 mai prochain face … au Paris Saint-Germain. Sur les 15 dernières journées de championnat, l’OL est le dauphin du PSG au classement. Autant de faits et chiffres qui font de cette 30e journée de Ligue 1 Uber Eats tout sauf une rencontre facile pour les Parisiens. Cependant, les hommes de Luis Enrique sont parvenus à s’imposer aisément sur le score de 4 buts à 1, grâce à un grand Bradley Barcola et un doublé de Gonçalo Ramos. L’ancien lyonnais a été décisif à une reprise grâce à une offrande pour le but de Lucas Beraldo, mais a été on ne peut plus remuant sur son aile gauche jusqu’à sa sortie à la 68e minute pour Senny Mayulu.

L’attaquant portugais a été crédité de la note de 8 dans les colonnes de L’Equipe et 7 pour Le Parisien. Le numéro 29 du PSG a lui été noté 8 pour les deux quotidiens. Les deux joueurs du Paris Saint-Germain ont donc logiquement gagné leur place dans l’équipe type de la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats.

Le onze complet de la J30 (L’Equipe)

Alexandre Oukidja (FC Metz) ; Tiago Santos (LOSC), Rasmus Nicolaisen (TFC), Modibo Sagnan (MHSC), Jeanuël Belocian (SRFC) ; Denis Zakaria (ASM), Morgan Sanson (OGCN), Baptiste Santamaria (SRFC) ; Yann Gboho (TFC), Gonçalo Ramos (PSG), Bradley Barcola (PSG).