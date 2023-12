Suite aux contre-performances de ses poursuivants au classement, le PSG a obtenu le titre symbolique de champion d’automne ce samedi soir.

Le PSG peut conclure de la plus belle des manières une belle semaine qui l’a vu se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Ce dimanche (20h45 sur Prime Video) sur la pelouse du LOSC, le club de la capitale voudra surfer sur sa très bonne forme en championnat en enchaînant un neuvième succès de rang.

Le PSG peut prendre sept points d’avance sur Nice

Mais avant même son match au Stade Pierre Mauroy, le PSG pourra avoir l’esprit tranquille. À quatre points des Rouge & Bleu avant cette 16e journée de Ligue 1, l’OGC Nice a chuté sur la pelouse du Havre (3-1). Un revers qui permet aux hommes de Luis Enrique d’être officiellement champions d’automne à deux matches (LOSC et FC Metz) de la fin de la phase aller de l’exercice 2023-2024 de Ligue 1. À cela s’ajoute aussi la défaite de l’AS Monaco sur sa pelouse face à l’Olympique Lyonnais (0-1). En cas de succès dans le Nord ce dimanche soir, le PSG peut ainsi prendre 7 points d’avance sur les Aiglons. En quinze journées, le PSG affiche un bilan de 11 victoires, 3 nuls et 1 défaite avec 38 buts marqués et 12 encaissés.

Le top 5 de Ligue 1

Paris Saint-Germain – 36 pts (+26) / 1 match en moins OGC Nice – 32 pts (+8) AS Monaco – 30 pts (+10) LOSC – 27 pts (+8) / 1 match en moins RC Lens – 26 pts (+6)