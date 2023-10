Ligue 1 – Le PSG gagne une place au classement

Grâce à sa victoire sur la pelouse du Stade Brestois, le PSG a réalisé une belle opération et revient à un point du nouveau leader, l’OGC Nice.

Après sa victoire face à l’AC Milan (3-0) en milieu de semaine, le PSG était attendu ce dimanche pour sa rencontre dans le Finistère face au Stade Brestois à l’horaire inhabituel de 13 heures. Après s’être fait une frayeur en ayant laissé les Bretons revenir à 2-2, le club parisien a finalement arraché la victoire dans les dernières minutes grâce à un penalty en deux temps de Kylian Mbappé. Un succès ô combien important qui permet au PSG de grappiller une place au classement (2e, 21 pts) et surtout de revenir à un point du nouveau leader, l’OGC Nice vainqueur de Clermont (0-1) en ouverture de cette 10e journée.

Monaco chute, l’Olympico reporté

Si les Rouge & Bleu occupent actuellement la deuxième place du classement, c’est grâce à un AS Monaco qui a rendu une copie indigeste sur la pelouse du LOSC (2-0). Dans les autres résultats marquants de cette 10e journée, le RC Lens a retrouvé son efficacité offensive avec une large victoire face au FC Nantes (4-0). De son côté, le TFC a vécu une semaine compliquée. Largement battu par Liverpool en Ligue Europa (5-1) jeudi, le club toulousain a une nouvelle fois sombré sur la pelouse du Montpellier HSC (3-0). Enfin, le Stade de Reims continue de surprendre avec une victoire 1-0 face au FC Lorient et une cinquième place au classement. Mais l’évènement le plus marquant a été le report du match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais suite à l’attaque du bus de l’OL aux abord du stade Vélodrome et la blessure de l’entraîneur Fabio Grosso, sévèrement touché au visage.

Pour son prochain match, le PSG recevra le Montpellier Hérault le vendredi 3 novembre à 21h au Parc des Princes (Prime Video), à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1.

Les résultats de la 10e journée de Ligue 1

Clermont Foot / OGC Nice (0-1)

Stade de Reims / FC Lorient (1-0)

RC Lens / FC Nantes (4-0)

Stade Brestois / Paris Saint-Germain (2-3)

LOSC / AS Monaco (2-0)

FC Metz / Le Havre (0-0)

Montpellier HSC / Toulouse FC (3-0)

Stade Rennais / RC Strasbourg (1-1)

Olympique de Marseille / Olympique Lyonnais (reporté)

Le classement de Ligue 1