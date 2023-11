Ligue 1 – Le PSG leader pour la première fois de la saison

Le PSG, avec son succès à Reims, a profité du match nul de Nice contre Montpellier (0-0) pour s’emparer pour la première fois de la saison de la tête de la Ligue 1.

En ouverture de la 12e journée de Ligue 1, le leader invaincu, l’OGC Nice, se déplaçait sur la pelouse de Montpellier. Après cette rencontre, les Niçois restent invaincus, mais ont offert l’opportunité au PSG de prendre la tête de la Ligue 1 après leur match nul et vierge en terre héraultaise (0-0). Le club de la capitale ne s’est pas prié de ce cadeau en s’imposant largement sur la pelouse de Reims (0-3) grâce à un triplé de Kylian Mbappé et une prestation XXL de Gianluigi Donnarumma dans les buts. Troisième au classement, Monaco pouvait profiter du faux pas de Nice pour ravir la deuxième place à son voisin. Mais les Monégasques n’ont pas réussi à se défaire du Havre, qui aurait pu s’offrir une victoire de prestige, mais qui a vu Grandsir voir son penalty à la 99e minute repoussé par le gardien monégasque (0-0). Avec ces résultats, c’est le PSG qui sort vainqueur avec une première place avec un point d’avance sur Nice et trois sur Monaco, son futur adversaire, au Parc des Princes, à l’issue de la trêve internationale.

Lyon gagne enfin, Lens s’offre Marseille

Dans les autres résultats de la douzième journée de Ligue 1, Lyon a enfin gagné. Les Lyonnais, qui restent derniers du championnat, ont battu Rennes (0-1). Le club breton est aussi en grande difficulté avec seulement deux victoires en douze matches de championnats. Avant-dernier de Ligue 1, Clermont a remporté son match contre un concurrent direct au maintien, Lorient (1-0). Egalement au fond du classement, Metz s’est imposé contre Nantes (3-1) et remonte à la 11e place, deux points devant le barragiste, Lorient. Enfin, en clôture de la 12e journée de Ligue 1, dans un match peu emballant, Lens a battu Marseille grâce à un but de Gradit à la 90e. Un succès qui permet à Lens de remonter à la sixième place. Marseille est dixième, avec seulement deux points d’avance sur le barragiste. À noter que le match entre Brest et Strasbourg a été reporté en raison des intempéries en Bretagne.

Les résultats de la 12e journée de Ligue 1

Montpellier / OGC Nice (0-0)

PSG (0-3)

Le Havre / Monaco (0-0)

Clermont / Lorient (1-0)

Lille / Toulouse (1-1)

Metz / Nantes (3-1)

Rennes / Lyon (0-1)

Lens / Marseille (1-0)

Brest / Strasbourg (reporté)

Le classement de Ligue 1