Ligue 1 – Le PSG réalise une excellente opération à Lens

Ce dimanche, le PSG se déplaçait sur la pelouse du RC Lens, en conclusion de la 18e journée de Ligue 1. Et les Parisiens ont réalisé une excellente opération avec leur victoire maîtrisée (0-2).

Pour ce choc de la 18e journée de Ligue 1, Luis Enrique avait aligné une équipe qui semblait être l’équipe type avec les joueurs sur qui pouvait compter le coach espagnol. Gianluigi Donnarumma gardait les buts. En défense, Luis Enrique avait choisi Carlos Soler au poste de latéral droit plutôt que Nordi Mukiele. En défense centrale, c’était la paire Marquinhos–Danilo Pereira. Dans le couloir gauche, Lucas Hernandez. En difficulté ces dernières semaines, Manuel Ugarte était titulaire au milieu de terrain aux côtés de Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Le trio d’attaque était composé d’Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola.

Le résumé du match

Si Kylian Mbappé s’est procuré les premières situations de la rencontre, c’est le RC Lens qui avait une belle opportunité d’ouvrir le score. Après une faute à retardement de Danilo Pereira sur Elye Wahi, les Sang & Or ont obtenu un penalty. Mais un grand Gianluigi Donnarumma a stoppé la frappe de Przemysław Frankowski (8′). Le portier parisien a une nouvelle fois brillé sur une frappe lointaine d’Elye Wahi, qui avait pris le meilleur sur Marquinhos (21′). Par la suite, les Parisiens vont réussir à se procurer quelques situations en transitions rapides à l’image de l’ouverture du score. Après un gros travail de Danilo Pereira, Kylian Mbappé sert Bradley Barcola à la limite du hors-jeu. L’ancien Lyonnais trompe Brice Samba d’une frappe tout en finesse (0-1, 30′). Quelques minutes plus tard, Kevin Danso a retiré une balle de but offert par Ousmane Dembélé à Kylian Mbappé grâce à un excellent tacle. En fin de période, Bradley Barcola a provoqué le carton rouge de Jonathan Gradit après un festival de dribbles. Un score logique à la pause pour les Rouge & Bleu (0-1).

En seconde période, le PSG n’a rien proposé pendant quelques minutes et s’est même fait quelques frayeurs malgré sa supériorité numérique. Par la suite, les Parisiens ont raté des belles situations à l’image de Fabian Ruiz face au but (72′). Pour son retour à la compétition, l’Espagnol a aussi gâché une grosse contre-attaque de son équipe (78′). Et alors que les Lensois mettaient la pression pour égaliser, les hommes de Luis Enrique procédaient en contre-attaque mais se montraient toujours inefficaces à l’image de Kylian Mbappé (84′). Mais le Français s’est bien rattrapé. Sur une contre-attaque rapide, le numéro 7 parisien a trompé Brice Samba d’une frappe croisée, après une passe bien sentie d’Ousmane Dembélé (0-2, 89′). Une prestation inégale du PSG mais qui réalise tout de même une excellente opération avec cette victoire à Bollaert (0-2). Les Parisiens s’envolent en tête du championnat avec huit points d’avance.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!

2′ Première situation pour le PSG. Trouvé sur un long ballon de Marquinhos, Mbappé contrôle à l’entrée de la surface et enchaîne avec une frappe, qui passe au-dessus. Le Français était de toute façon signalé en position de hors-jeu.

5′ Nouvelle frappe de Mbappé. Après une belle ressortie de balle de Lucas Hernandez et Vitinha, le Portugais lance Mbappé en profondeur. Le Français progresse balle au pied et arme sa frappe, Samba détourne.

6′ Penalty pour le RC Lens. Danilo tacle en retard sur Wahi.

8′ DONNARUMMA ARRETE LE PENALTY DE Frankowski. Le portier parisien est resté au centre et détourne la tentative du genou.

9′ Donnarumma reste au sol… L’Italien s’est relevé après l’intervention des soigneurs.

21′ Après avoir fait la misère à Marquinhos, Wahi tente une frappe lointaine, Donnarumma détourne en corner.

28′ Servi en retrait, Maouassa tente une frappe enroulée, mais la tentative n’est pas cadrée, le Lensois étant bien gêné par la sortie express de Zaïre-Emery.

30′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BARCOLA (0-1). Sur un contre rapide initié par un gros travail de Danilo Pereira, Mbappé est trouvé et sert Barcola en profondeur. Le numéro 29 parisien trompe tout en finesse Samba.

36′ Excellente intervention de Danso. Le Lensois tacle et détourne la passe de Dembélé pour Mbappé, qui était seul au second poteau.

39′ Danilo s’interpose devant Sotoca. Le Portugais monte en puissance depuis son penalty concédé.

40′ Servi dans le dos de Medina par Dembélé, Soler tente une frappe en angle fermé mais Samba détourne en corner. Ce dernier ne donne rien.

45′ Quatre minutes de temps additionnel

45’+2 Quel festival de Barcola entre quatre Lensois, Gradit le stoppe et reçoit un carton jaune

45’+3 Carton rouge pour Gradit. Après consultation de la VAR, Gradit est expulsé pour avoir annihilé une occasion de but comme dernier défenseur.

45’+5 C’est la pause et le PSG mène face au RC Lens à Bollaert grâce à un but subtil de Barcola (0-1). À noter un penalty arrêté par Donnarumma en début de match et un carton rouge pour Gradit en fin de période.

45′ La seconde période débute. Un changement à Lens avec la sortie de Maouassa et l’entrée en jeu de la recrue Chavez.

52′ Carton jaune pour Soler.

53′ Barcola fait énormément de différences sur son côté gauche.

55′ Sur une passe de Wahi dans la surface, El-Aynaoui arme sa frappe mais Donnarumma se couche bien et capte le ballon.

60′ Excellente défense de Lucas Hernandez qui devance Wahi qui allait reprendre de la tête un centre de Chavez.

62′ Changement pour le PSG. Carlos Soler cède sa place à Fabian Ruiz qui fait son retour à la compétition après plus d’un mois d’absence.

64′ Attention aux Parisiens à ne pas se laisser endormir par le faux rythme du match.

72′ Après une excellente séquence de jeu du PSG, Zaïre-Emery sert Fabian Ruiz d’une passe astucieuse dans la surface. L’Espagnol manque malheureusement son tir.

78′ Ruiz a complètement gâché la contre-attaque parisienne menée par Mbappé.

83′ La reprise de Saïd est contrée par Ugarte. Attention au PSG de ne pas jouer avec le feu.

84′ Sur l’action qui suit, les Parisiens partent en contre. Vitinha sert Mbappé mais le Français voit sa frappe être détournée par Samba.

89′ BUTTTTTT POUR LE PSG DE MBAPPE (0-2). Sur un contre éclair, Dembélé sert Mbappé qui trompe Samba d’une frappe croisée.

90′ Trois minutes de temps additionnel.

90’+3 C’est terminé, le PSG réalis une excellente opération face au RC Lens à Bollaert (0-2). Les Parisiens prennent huit points d’avance en tête du classement.

Feuille de match RC Lens / PSG

18e journée de Ligue 1 – Stade : Stade Bollaert – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Christophe Mouysset et Cédric Favre – Quatrième arbitre : Jérémy Stinat – VAR : Eric Wattellier et Thomas Leonard – Buts : Barcola (30′), Mbappé (89 ») – Cartons : Gradit (45’+3, rouge)n, Soler (52′)