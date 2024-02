Pour son déplacement en Alsace, le PSG est privé de plusieurs joueurs. En effet, le club de la capitale a communiqué le groupe qui se rendra à La Meinau pour l’ouverture de la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats.

L’année 2024 du Paris Saint-Germain se poursuit et l’enchaînement des matchs avec. En effet, entre le championnat, la Coupe de France et le retour de la Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique se voient davantage mobilisés. Et pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace à La Meinau ce vendredi (21h sur Prime Video) pour y affronter le RC Strasbourg. Une rencontre pour laquelle le coach du club de la capitale devra se passer des blessés de longue date que sont Presnel Kimpembe, Milan Skriniar ou encore Nuno Mendes. Ce dernier pourrait rapidement faire son retour à la compétition, tant il participe désormais à une partie de l’entraînement collectif. Cependant, Kylian Mbappé et ses coéquipiers devront faire sans Ousmane Dembélé. En effet, selon les dernières indiscrétions de Loïc Tanzi et Bruno Salomon, le champion du monde 2018 est victime d’une gêne à la cuisse. Son absence du groupe qui fera le déplacement en Alsace est une mesure de précaution de la part du staff.

Le groupe du PSG face au RC Strasbourg

Gardiens : Keylor Navas, Arnau Tenas, Gianluigi Donnarrumma

Défenseurs : Marquinhos, Lucas Hernandez, Nordi Mukiele, Lucas Beraldo, Yoram Zague

Milieux : Manuel Ugarte, Fabian Ruiz, Danilo Pereira, Vitinha, Carlos Soler, Warren Zaïre-Emery, Ethan Mbappé, Senny Mayulu

Attaquants : Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos, Marco Asensio, Randal Kolo Muani