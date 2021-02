Ligue 1 – Les chiffres avant PSG / Nice

La victoire sera impérative pour le PSG face à l’OGC Nice (cet après-midi à 17h sur Canal Plus), en ouverture de la 25ème journée de Ligue 1. En cas de succès, le club de la capitale (3e, 51 pts) récupèrera provisoirement le fauteuil de leader, en attendant les résultats du LOSC (1er, 54 pts) et de l’OL (2e, 52 pts), qui affronteront respectivement le Stade Brestois et le Montpellier Hérault. À quelques heures du match face aux Niçois, le PSG a livré quelques statistiques, via son site internet.

Avant le match de cet après-midi, les deux équipes se sont affrontées 75 fois en rencontre officielle. Le bilan est favorable aux Parisiens avec 31 victoires, 21 matches nuls et 22 défaites. Face aux Niçois, les Rouge et Bleu restent sur une série de 6 matches sans défaite face aux Aiglons depuis la défaite en avril 2017 (1-3). Au Parc des Princes, le PSG possède un bilan de 9 matches sans défaite (6 victoires et 3 nuls). La dernière défaite dans son antre remonte à novembre 2009 (0-1).

Dans l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud, le PSG reste sur une série de 5 clean-sheets d’affilée (Lorient, Strasbourg, Brest, Montpellier et Nîmes). Tino Kadewere (OL) est le dernier adversaire à avoir marqué un but au Parc des Princes. Depuis le début de la saison, “le Paris Saint-Germain n’a pas encaissé le moindre but à 8 reprises en 12 matches à domicile”, rapporte le site officiel du club. Enfin, les duels entre le PSG et l’OGC Nice au Parc des Princes sont souvent prolifiques en buts “avec une incroyable moyenne de 2,94 buts inscrits par match entre les deux équipes (103 buts en 35 rencontres). À 23 reprises (66%), les spectateurs du Parc ont vu au moins 3 buts inscrits lors de cette rencontre en match officiel.”