Ligue 1 – Les chiffres clés avant PSG / OL

Ce dimanche soir (21h sur Prime Video), le PSG accueille l’Olympique Lyonnais en conclusion de la 30e journée de Ligue 1. Une belle affiche entre les deux meilleures formations de la deuxième partie de saison.

Après sa qualification pour les demi-finales de Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche. À cette occasion, les joueurs de Luis Enrique affrontent l’Olympique Lyonnais, dans le cadre de la 30e journée de championnat. Un avant-goût de la finale de Coupe de France qui aura lieu entre les deux formations le 25 mai prochain. Et à quelques heures du coup d’envoi au Parc des Princes, le club de la capitale a partagé quelques chiffres clés, via son site officiel, autour de cette rencontre entre Parisiens et Lyonnais.

Une série d’invincibilité à préserver

Ce sera la 108e rencontre entre les deux équipes, seules deux formations font mieux : l’AS Monaco (112 matches) et les Girondins de Bordeaux (110 matches). Le bilan est à l’avantage de Paris, avec 46 victoires, 29 nuls et 32 défaites. L’OL est un adversaire contre lequel le club parisien aime marquer. Le PSG a inscrit 166 buts face aux Gones. Ils sont seulement devancés par l’AS Saint-Etienne (167). Devant leur public, les Parisiens auront à coeur de poursuivre leur série d’invincibilité en Ligue 1. Dans leur antre, les Rouge & Bleu sont invaincus depuis 11 rencontres (7 victoires et 4 nuls). En Ligue 1, le leader du championnat reste sur une série de 23 matches sans défaite (16 victoires, 7 nuls), le dernier revers en championnat remonte à septembre face à l’OGC Nice (2-3). « Cette série est entrée dans le top 4 dans l’histoire du club sur une saison, derrière les 27 matches en 1993-1994 et 2015-2016, puis les 26 rencontres en 1985-1986 », rappelle le PSG sur son site.

Pour remporter cette rencontre, Luis Enrique peut s’appuyer sur Kylian Mbappé. L’international français a marqué 12 buts face à l’Olympique Lyonnais. Il devance Edinson Cavani (9 buts), Zlatan Ibrahimovic (7 buts) et Mustapha Dahleb (6 buts). L’OL est la deuxième équipe de l’élite contre laquelle le numéro 7 parisien aime marquer, juste derrière le Montpellier Hérault (13 réalisations).